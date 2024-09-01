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Расписание матчей
Молдова. Суперлига
Петрокуб - Спартаний Селемет
Петрокуб - Спартаний Селемет: обзор матча 01 сентября 2024
Петрокуб
01.09.2024, воскресенье, 19:00
Молдова. Суперлига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Спартаний Селемет
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Петрокуб - Спартаний Селемет
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Спартаний Селемет
Молдова. Суперлига. Весна, 1/2 финала
Спартаний Селемет
1 : 4
20.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Спартаний Селемет
0 : 0
16.05.2026
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Спартаний Селемет
0 : 2
09.05.2026
Искра
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Политехника УТМ
2 : 0
04.05.2026
Спартаний Селемет
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Спартаний Селемет
5 : 2
01.05.2026
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«Петрокуб» – «Борац»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
Вратарь Молдавии рассказал о самочувствии после 1:11
2025.09.10 23:51
2
Стало известно, с какой целью сборная Норвегии забила 11 Молдавии
2025.09.10 23:19
6
«Сабах» – «Петрокуб»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 8.50
2025.07.31 08:17
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