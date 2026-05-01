Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Молдова. Суперлига
Спартаний Селемет - Ставчены
Спартаний Селемет - Ставчены: обзор матча 01 мая 2026
Спартаний Селемет
01.05.2026, пятница, 17:00
Молдова. Суперлига. Весна, группа B, 8 тур
5 : 2
Завершен
Ставчены
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартаний Селемет - Ставчены
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Стадионул Сатеск
Новости команд
Все
Спартаний Селемет
Ставчены
Форвард «Спартака» оформил дубль в ворота «Спартания» в чемпионате Молдовы
20 мая 2025, 13:38
4
Форвард «Спартака» оформил дубль в ворота «Спартания» в чемпионате Молдовы
20 мая 2025, 13:38
4
Больше новостей
Последние матчи
Все
Спартаний Селемет
Ставчены
Молдова. Суперлига. Весна, 1/2 финала
Спартаний Селемет
1 : 4
20.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Спартаний Селемет
0 : 0
16.05.2026
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Искра
0 : 0
16.05.2026
Ставчены
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Спартаний Селемет
0 : 2
09.05.2026
Искра
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Реал Сирети
4 : 3
09.05.2026
Ставчены
Молдова. Суперлига. Весна, 1/2 финала
Спартаний Селемет
1 : 4
20.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Спартаний Селемет
0 : 0
16.05.2026
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Спартаний Селемет
0 : 2
09.05.2026
Искра
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Политехника УТМ
2 : 0
04.05.2026
Спартаний Селемет
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Спартаний Селемет
5 : 2
01.05.2026
Ставчены
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Искра
0 : 0
16.05.2026
Ставчены
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Реал Сирети
4 : 3
09.05.2026
Ставчены
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Ставчены
0 : 0
05.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Спартаний Селемет
5 : 2
01.05.2026
Ставчены
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Ставчены
0 : 0
25.04.2026
Искра
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: