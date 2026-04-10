Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Молдова. Суперлига
Ставчены - Реал Сирети
Ставчены - Реал Сирети: обзор матча 10 апреля 2026
Ставчены
10.04.2026, пятница, 16:00
Молдова. Суперлига. Весна, группа B, 5 тур
1 : 1
Завершен
Реал Сирети
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Ставчены - Реал Сирети
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Олимп
Новости команд
Все
Ставчены
Реал Сирети
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ставчены
Реал Сирети
Молдова. Суперлига. Весна, Переходные матчи
Реал Сирети
1 : 0
27.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 1/2 финала
Реал Сирети
1 : 0
20.05.2026
Искра
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Реал Сирети
0 : 0
16.05.2026
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Искра
0 : 0
16.05.2026
Ставчены
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Реал Сирети
4 : 3
09.05.2026
Ставчены
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Искра
0 : 0
16.05.2026
Ставчены
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Реал Сирети
4 : 3
09.05.2026
Ставчены
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Ставчены
0 : 0
05.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Спартаний Селемет
5 : 2
01.05.2026
Ставчены
Молдова. Суперлига. Весна, 7 тур
Ставчены
0 : 0
25.04.2026
Искра
Молдова. Суперлига. Весна, Переходные матчи
Реал Сирети
1 : 0
27.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 1/2 финала
Реал Сирети
1 : 0
20.05.2026
Искра
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Реал Сирети
0 : 0
16.05.2026
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Реал Сирети
4 : 3
09.05.2026
Ставчены
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Искра
3 : 0
05.05.2026
Реал Сирети
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: