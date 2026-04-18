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Реал Сирети - Спартаний Селемет: обзор матча 18 апреля 2026

Реал Сирети
18.04.2026, суббота, 16:00
Молдова. Суперлига. Весна, группа B, 6 тур
0 : 1
Завершен
Спартаний Селемет
Матч Статистика Личные встречи Таблица
Статистика матча Реал Сирети - Спартаний Селемет
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Информация о матче
Стадион:
Стадионул Сатеск
Новости команд
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Реал Сирети
Спартаний Селемет
Форвард «Спартака» оформил дубль в ворота «Спартания» в чемпионате Молдовы
20 мая 2025, 13:38
4
Форвард «Спартака» оформил дубль в ворота «Спартания» в чемпионате Молдовы
20 мая 2025, 13:38
4
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Последние матчи
Все
Реал Сирети
Спартаний Селемет
Молдова. Суперлига. Весна, Переходные матчи
Реал Сирети
1 : 0
27.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 1/2 финала
Спартаний Селемет
1 : 4
20.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 1/2 финала
Реал Сирети
1 : 0
20.05.2026
Искра
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Спартаний Селемет
0 : 0
16.05.2026
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Реал Сирети
0 : 0
16.05.2026
Молдова. Суперлига. Весна, Переходные матчи
Реал Сирети
1 : 0
27.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 1/2 финала
Реал Сирети
1 : 0
20.05.2026
Искра
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Реал Сирети
0 : 0
16.05.2026
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Реал Сирети
4 : 3
09.05.2026
Ставчены
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Искра
3 : 0
05.05.2026
Реал Сирети
Молдова. Суперлига. Весна, 1/2 финала
Спартаний Селемет
1 : 4
20.05.2026
Флорешть
Молдова. Суперлига. Весна, 1/4 финала
Спартаний Селемет
0 : 0
16.05.2026
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Спартаний Селемет
0 : 2
09.05.2026
Искра
Молдова. Суперлига. Весна, 9 тур
Политехника УТМ
2 : 0
04.05.2026
Спартаний Селемет
Молдова. Суперлига. Весна, 8 тур
Спартаний Селемет
5 : 2
01.05.2026
Ставчены
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