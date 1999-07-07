Введите ваш ник на сайте

Крылья Советов - Спартак

07.07.1999, Среда, 00:00 мск Самара, стадион Металлург Чемпионат России, 15 тур Крылья Советов - Спартак
Чемпионат России 1999
29 тур
7 апреля, среда 00:00 Спартак 3:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1998
22 тур
22 августа, суббота 00:00 Спартак 2:2 Крылья Советов
7 тур
9 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Спартак
Чемпионат России 1997
26 тур
3 сентября, среда 00:00 Крылья Советов 1:2 Спартак
9 тур
10 мая, суббота 00:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1996
28 тур
20 сентября, пятница 00:00 Спартак 2:0 Крылья Советов
11 тур
8 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Чемпионат России 1995
20 тур
9 августа, среда 00:00 Спартак 5:1 Крылья Советов
15 тур
8 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 1:6 Спартак
Чемпионат России 1994
26 тур
2 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:6 Спартак
6 тур
9 апреля, суббота 00:00 Спартак 5:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
27 тур
11 сентября, суббота 00:00 Спартак 3:0 Крылья Советов
11 тур
12 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:3 Спартак
Чемпионат России. Первый этап 1992, группа B
Первый этап, 19 тур
9 августа, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Спартак
Первый этап, 1 тур
28 марта, суббота 23:00 Спартак 5:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 6 2 75:24 +51 72
2. Локомотив 30 20 5 5 62:30 +32 65
3. ЦСКА 30 15 10 5 56:29 +27 55
4. Торпедо М 30 13 11 6 38:33 +5 50
5. Динамо М 30 12 8 10 44:41 +3 44
6. Алания 30 12 7 11 54:45 +9 43
7. Ростов 30 11 8 11 32:38 -6 41
8. Зенит 30 9 12 9 36:34 +2 39
9. Уралан 30 10 6 14 27:34 -7 36
10. Сатурн 30 8 10 12 30:38 -8 34
11. Локомотив НН 30 9 6 15 33:48 -15 33
12. Крылья Советов 30 8 7 15 39:49 -10 31
13. Ротор 30 7 10 13 36:51 -15 31
14. Черноморец Нв 30 7 8 15 31:49 -18 29
15. Жемчужина 30 5 11 14 29:55 -26 26
16. Шинник 30 5 9 16 21:45 -24 24
...
  • Читайте нас: 