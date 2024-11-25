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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Порт Вейл - Крю Александра
Порт Вейл - Крю Александра: обзор матча 25 ноября 2024
Порт Вейл
25.11.2024, понедельник, 23:00
Англия. Вторая лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Крю Александра
3'
Д. Шоррок
90+2'
J. Lankester
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порт Вейл - Крю Александра
Замена
Д. Лоу
️️️️
И. Числетт
90'
+4
Желтая карточка
R. Croasdale
90'
+3
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
J. Lankester
Пас отдал
M. Conway
82'
Замена
Д. Пауэлл
️️️️
Z. Williams
69'
Замена
A. Thibaut
️️️️
M. Holicek
65'
Желтая карточка
Р. Куни
Замена
Р. Кертис
️️️️
R. Richards
58'
58'
Замена
J. Lankester
️️️️
О. Богль
Замена
B. Heneghan
️️️️
Д. Шоррок
58'
Замена
А. Хакфорд
️️️️
Д. Стокли
58'
Вторая желтая
Р. Харпер
49'
Желтая карточка
Р. Харпер
33'
Желтая карточка
S. Hart
15'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шоррок
Пас отдал
R. Richards
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порт Вейл
1
Коннор Рипли
ВР
7
Джек Шоррок
ЛВ
10
Том Санг
ОП
42
Sam Hart
ЦП
28
Brandon Cover
ЦП
45
Реким Харпер
ЦП
23
Итан Числетт
АП
31
Rico Richards
ЦФ
5
Connor Hall
(К)
ЦФ
18
Ryan Croasdale
ЦФ
9
Джейден Стокли
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
Крю Александра
34
Филип Маршал
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
6
Z. Williams
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
25
M. Conway
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
6
Макс Сандерс
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
9
Омар Богль
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Порт Вейл
13
Бен Амос
ВР
44
Ben Heneghan
ЦЗ
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
16
Джейсон Лоу
ОП
11
Ронан Кертис
ЦП
99
Ruari Paton
ЦФ
29
Антуан Хакфорд
ЦФ
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
26
Kian Breckin
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
23
Джек Пауэлл
ЦП
29
Adrien Thibaut
ЦФ
7
Jack Lankester
ЦФ
1-3-2-4
1
Рипли
10
Санг
42
28
45
Харпер
7
Шоррок
23
Числетт
31
9
Стокли
18
5
4-4-1-1
34
Маршал
2
Куни
5
Деметриу
6
4
17
6
Сандерс
11
25
10
Трейси
9
Богль
7
Шоррок
44
44
7
Шоррок
23
Числетт
16
Лоу
16
Лоу
23
Числетт
31
11
Кертис
11
Кертис
31
9
Стокли
29
Хакфорд
29
Хакфорд
9
Стокли
6
23
Пауэлл
23
Пауэлл
6
17
29
29
17
9
Богль
7
7
9
Богль
Остались в запасе
Порт Вейл
Крю Александра
13
Бен Амос
ВР
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
99
Ruari Paton
ЦФ
Главный тренер
Энди Кросби
1
Том Бут
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
26
Kian Breckin
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Остались в запасе
13
Бен Амос
ВР
37
Бенисио Бейкер-Боайти
ЛВ
99
Ruari Paton
ЦФ
Остались в запасе
1
Том Бут
ВР
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
26
Kian Breckin
ЦП
19
Owen Lunt
ЦП
Главный тренер
Энди Кросби
Главный тренер
Ли Белл
Статистика матча Порт Вейл - Крю Александра
3
1
1
Всего ударов по воротам
9
24
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
13
9
Офсайды
0
1
Количество передач
254
454
Сейвы
5
0
Точность передач %
67
82
Удары мимо ворот
3
8
Блокированные удары
5
10
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
3
12
Матчи команд
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 8 тур
Порт Вейл
1 : 1
24.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Барнет
2 : 1
21.11.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Информация о матче
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2018.02.19 19:43
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