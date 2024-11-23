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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Ньюпорт Каунти
Ноттс Каунти - Ньюпорт Каунти: обзор матча 23 ноября 2024
Ноттс Каунти
23.11.2024, суббота, 15:30
Англия. Вторая лига, 17 тур
0 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Ньюпорт Каунти
90'
+4
Желтая карточка
Л. Джефкотт
Замена
M. Cisse
️️️️
Н. Царулла
85'
78'
Желтая карточка
C. Evans
Замена
C. Scott
️️️️
S. Austin
75'
70'
Желтая карточка
K. Evans
62'
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
K. Whitmore
62'
Замена
J. Thomas
️️️️
M. Spellman
Замена
К. Гордон
️️️️
J. Brown
57'
55'
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
K. Hudlin
55'
Замена
C. Antwi
️️️️
Б. Моррис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
12
Лукас Несс
ЦЗ
28
Lewis Macari
ЦЗ
33
Джордж Эббот
ОП
18
Matt Palmer
(К)
ЦП
5
Matthew Platt
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
8
Брин Моррис
ОП
14
Kai Whitmore
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
(К)
ПП
1
Nick Townsend
ЦФ
21
Michael Spellman
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
2
Cameron Evans
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
3
Род МакДональд
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
44
Madou Cisse
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
20
Cedwyn Scott
ЦФ
Ньюпорт Каунти
16
Jacob Carney
ВР
12
Joe Thomas
ЦЗ
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
17
Cameron Antwi
ЦП
31
Люк Джефкотт
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
2-1-1-5
1
Басс
12
Несс
28
33
Эббот
18
8
20
Джатта
17
МакГолдрик
20
25
Царулла
1-1-2-5
44
8
Моррис
21
МакЛафлин
14
25
2
6
7
10
20
2
Гордон
2
Гордон
20
25
Царулла
44
44
25
Царулла
8
20
20
8
21
12
12
21
8
Моррис
17
17
8
Моррис
14
31
Джефкотт
31
Джефкотт
14
25
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
25
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Ньюпорт Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
3
Род МакДональд
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
3
Род МакДональд
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
Остались в запасе
16
Jacob Carney
ВР
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Ноттс Каунти - Ньюпорт Каунти
3
Всего ударов по воротам
27
7
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
10
1
Нарушения
9
14
Офсайды
5
2
Количество передач
481
353
Сейвы
2
7
Точность передач %
86
81
Удары мимо ворот
11
2
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
19
3
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
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