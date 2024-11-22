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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Челтенхэм - Транмер
Челтенхэм - Транмер: обзор матча 22 ноября 2024
Челтенхэм
22.11.2024, пятница, 22:45
Англия. Вторая лига, 17 тур
1 : 0
Завершен
Транмер
89'
Д. Колуилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Транмер
Замена
T. Pett
️️️️
E. Archer
90'
+3
90'
Замена
К. Мерри
️️️️
С. Финли
ГОЛ! 1:0!
Д. Колуилл
Пас отдал
С. Стаббс
89'
83'
Замена
J. Hawkes
️️️️
К. Моррис
71'
Замена
K. Dennis
️️️️
L. Norris
70'
Замена
H. Saunders
️️️️
O. Patrick
69'
Желтая карточка
Т. Дэвис
68'
Желтая карточка
L. Norris
Замена
A. Jude-Boyd
️️️️
Л. Пэйн
61'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Миллер
61'
Желтая карточка
Л. Пэйн
55'
48'
Желтая карточка
L. O'Connor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
5
Tom Bradbury
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
6
Luke Young
ЦП
19
Jordan Thomas
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
7
Ethon Archer
ЦП
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
1
Joe Day
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
8
Сэм Финли
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
1
Luke McGee
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Челтенхэм
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
17
Arkell Jude-Boyd
ЦЗ
4
Tom Pett
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Транмер
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
16
Крис Мерри
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
3-4-4
6
Стаббс
5
27
Пэйн
6
27
Колуилл
7
19
17
1
10
Миллер
4
1-1-1-1-5
5
Дэвис
22
Норман
8
Финли
18
Моррис
18
4
23
22
11
27
Пэйн
17
17
27
Пэйн
7
4
4
7
10
Миллер
9
Тэйлор
9
Тэйлор
10
Миллер
18
Моррис
21
21
18
Моррис
8
Финли
16
Мерри
16
Мерри
8
Финли
11
32
32
11
18
9
9
18
Остались в запасе
Челтенхэм
Транмер
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
12
Райан Боумен
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Остались в запасе
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
12
Райан Боумен
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Остались в запасе
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Микки Адамс
Статистика матча Челтенхэм - Транмер
1
3
Всего ударов по воротам
14
13
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
5
9
Нарушения
7
13
Офсайды
2
3
Количество передач
365
321
Сейвы
4
3
Точность передач %
68
64
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
6
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Транмер
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Информация о матче
Стадион:
Эбби Бизнес Стэдиум
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