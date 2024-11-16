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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Аккрингтон Стэнли - Суиндон Таун
Аккрингтон Стэнли - Суиндон Таун: обзор матча 16 ноября 2024
Аккрингтон Стэнли
16.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Суиндон Таун
16'
S. Aljofree
30'
F. Rawson
11'
Г. Смит
69'
D. Butterworth
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аккрингтон Стэнли - Суиндон Таун
Желтая карточка
Д. Костеллоу
90'
Замена
J. Knowles
️️️️
J. Woods
83'
Желтая карточка
Б. Вудс
77'
70'
Замена
Г. Килкенни
️️️️
N. Ofoborh
70'
Замена
А. Дринан
️️️️
J. McGregor
69'
ГОЛ! 2:2!
D. Butterworth
Пас отдал
P. Glatzel
65'
Желтая карточка
R. Delaney
59'
Желтая карточка
P. Glatzel
57'
Замена
К. Тшиманга
️️️️
J. Cotterill
53'
Желтая карточка
J. McGregor
46'
Замена
Д. Кокс
️️️️
S. McGurk
36'
Желтая карточка
D. Butterworth
ГОЛ! 2:1!
F. Rawson
Пас отдал
D. Love
30'
ГОЛ! 1:1!
S. Aljofree
Пас отдал
Б. Вудс
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
Г. Смит
Пас отдал
J. McGregor
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аккрингтон Стэнли
14
Sonny Aljofree
ЦЗ
3
Zach Awe
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
6
Liam Coyle
ЦП
23
Тайлер Уолтон
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
31
William Crellin
ЦФ
5
Farrend Rawson
(К)
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
12
Уилл Райт
(К)
ПЗ
33
Joel McGregor
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
9
Paul Glatzel
ЦФ
23
Ryan Delaney
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
10
Гарри Смит
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
25
Joshua Smith
ЦЗ
10
Alex Henderson
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
45
Ashley Hunter
ЦФ
19
Anjola Popoola
ЦФ
11
Jimmy Knowles
ЦФ
Суиндон Таун
27
Джордж Кокс
ЛЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
2-4-1-4
14
3
6
27
16
Вудс
23
Уолтон
11
Костеллоу
39
2
5
31
2-2-5
1
12
Райт
31
33
30
23
10
Смит
11
14
10
39
11
11
39
11
27
Кокс
27
Кокс
11
10
18
Килкенни
18
Килкенни
10
30
20
Тшиманга
20
Тшиманга
30
33
23
Дринан
23
Дринан
33
Остались в запасе
Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун
1
Michael Kelly
ВР
25
Joshua Smith
ЦЗ
10
Alex Henderson
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
45
Ashley Hunter
ЦФ
19
Anjola Popoola
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
25
Joshua Smith
ЦЗ
10
Alex Henderson
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
45
Ashley Hunter
ЦФ
19
Anjola Popoola
ЦФ
Остались в запасе
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Аккрингтон Стэнли - Суиндон Таун
2
4
Всего ударов по воротам
17
11
Удары в створ
7
3
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
7
3
Нарушения
18
13
Количество передач
243
366
Сейвы
1
5
Точность передач %
55
69
Удары мимо ворот
8
6
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Информация о матче
Главный судья:
Oliver Yates, England
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Аккрингтон Стэнли
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2025.01.11 16:08
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