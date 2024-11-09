Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бэрроу - Колчестер Юнайтед
Бэрроу - Колчестер Юнайтед: обзор матча 09 ноября 2024
Бэрроу
09.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Вторая лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Колчестер Юнайтед
31'
Э. Ньюби
90+2'
Л. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бэрроу - Колчестер Юнайтед
90'
+5
Желтая карточка
Л. Тэйлор
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
Л. Тэйлор
Пас отдал
С. Товид
Желтая карточка
W. Stanway
89'
88'
Желтая карточка
С. Товид
Замена
R. Feely
️️️️
N. Eccleston
84'
Желтая карточка
N. Canavan
82'
79'
Замена
O. Thorn
️️️️
Г. Андерсон
70'
Замена
С. Товид
️️️️
А. Вудъярд
Замена
A. Dallas
️️️️
D. Telford
69'
Замена
Ч. Кирк
️️️️
C. Mahoney
69'
61'
Желтая карточка
Э. Яндоло
Желтая карточка
K. Spence
49'
45'
+5
Желтая карточка
J. Payne
36'
Замена
M. Egbo
️️️️
Р. Хант
ГОЛ! 1:0!
Э. Ньюби
Пас отдал
N. Eccleston
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
22
Robbie Gotts
ЦЗ
12
Neo Eccleston
ЦЗ
8
Kian Spence
ЦЗ
23
Connor Mahoney
ЦП
42
Theo Vassell
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
19
Dominic Telford
ЦФ
16
Dean Campbell
ЦФ
6
Niall Canavan
(К)
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Том Фланаган
(К)
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
10
Jack Payne
ЦП
30
Алекс Вудъярд
ЦП
18
Jamie McDonnell
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Бэрроу
25
Чарли Кирк
ЛВ
22
Chris Popov
ЦП
29
Paul Farman
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
28
R. Feely
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
16
Артур Рид
ЦП
34
Самсон Товид
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
27
Oscar Thorn
ЦФ
4-2-1-3
23
7
Джексон
12
8
22
23
42
11
Ньюби
6
16
19
4-3-1-2
1
Мейси
2
Хант
6
Доннелли
6
Фланаган
3
Яндоло
10
30
Вудъярд
18
7
Андерсон
33
Тэйлор
11
Гордон
23
25
Кирк
25
Кирк
23
19
9
9
19
12
28
28
12
30
Вудъярд
34
Товид
34
Товид
30
Вудъярд
2
Хант
18
18
2
Хант
7
Андерсон
27
27
7
Андерсон
Остались в запасе
Бэрроу
Колчестер Юнайтед
22
Chris Popov
ЦП
29
Paul Farman
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
1
Tom Smith
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
16
Артур Рид
ЦП
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
22
Chris Popov
ЦП
29
Paul Farman
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
16
Артур Рид
ЦП
14
Том Хоппер
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Бэрроу - Колчестер Юнайтед
3
4
Всего ударов по воротам
9
4
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
5
3
Нарушения
12
17
Офсайды
0
1
Количество передач
338
487
Сейвы
2
1
Точность передач %
69
74
Удары мимо ворот
3
0
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
Истли
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Oliver Yates, England
Новости команд
Все
Бэрроу
Колчестер Юнайтед
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Кубок лиги. «Манчестер Сити» и «Челси» победили в 1/16 финала
2024.09.24 23:43
«Челси» – «Бэрроу»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2024
2024.09.24 20:35
«Барнсли» и «Бэрроу» забили в матче Кубка Англии девять голов на двоих
2022.01.08 21:09
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+