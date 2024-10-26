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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Солфорд Сити
Колчестер Юнайтед - Солфорд Сити: обзор матча 26 октября 2024
Колчестер Юнайтед
26.10.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 14 тур
1 : 2
Завершен
Солфорд Сити
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Статистика матча Колчестер Юнайтед - Солфорд Сити
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Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
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Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
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28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
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Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
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Колчестер Юнайтед
Солфорд Сити
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14 февраля
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2025.08.04 16:50
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2025.05.08 16:48
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2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
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Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
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6
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«Манчестер Сити» – «Солфорд Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 февраля 2026
14 февраля
«Солфорд» из 4-го дивизиона Англии подписал экс-игрока сборной Италии
2025.10.17 22:59
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2025.08.04 16:50
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