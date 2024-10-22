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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Челтенхэм - Брэдфорд Сити
Челтенхэм - Брэдфорд Сити: обзор матча 22 октября 2024
Челтенхэм
22.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 13 тур
1 : 1
Завершен
Брэдфорд Сити
15'
L. Young
8'
N. Byrne
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Брэдфорд Сити
82'
Желтая карточка
Ш. Диабате
Желтая карточка
Х. Сохна
82'
Замена
Р. Боумен
️️️️
Д. Миллер
77'
71'
Замена
Т. Смит
️️️️
К. Кавана
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Колуилл
71'
Замена
I. Bakare
️️️️
Л. Пэйн
46'
Желтая карточка
Д. Колуилл
26'
ГОЛ! 1:1!
L. Young
Пас отдал
E. Archer
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
N. Byrne
Пас отдал
Р. Смолвуд
Желтая карточка
Л. Пэйн
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
5
Tom Bradbury
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
7
Ethon Archer
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
6
Luke Young
ЦП
19
Jordan Thomas
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
12
Neill Byrne
ЦЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
3
Шейк Диабате
ЦЗ
12
Льюис Ричардс
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
39
Энди Кук
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
Челтенхэм
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
33
Freddie Willcox
ЦП
4
Tom Pett
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
31
Mamadou Diallo
ЦФ
Брэдфорд Сити
31
Zac Hadi
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
18
O. Sanderson
ЦФ
3-4-4
5
25
Сохна
27
Пэйн
7
6
19
27
Колуилл
1
4
17
10
Миллер
4-1-1-4
24
5
3
Диабате
12
Ричардс
12
21
Смолвуд
7
Уокер
2
23
10
Кавана
39
Кук
27
Пэйн
18
18
27
Пэйн
27
Колуилл
9
Тэйлор
9
Тэйлор
27
Колуилл
10
Миллер
12
Боумен
12
Боумен
10
Миллер
10
Кавана
29
Смит
29
Смит
10
Кавана
Остались в запасе
Челтенхэм
Брэдфорд Сити
33
Freddie Willcox
ЦП
4
Tom Pett
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
31
Mamadou Diallo
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
31
Zac Hadi
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
18
O. Sanderson
ЦФ
Остались в запасе
33
Freddie Willcox
ЦП
4
Tom Pett
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
31
Mamadou Diallo
ЦФ
Остались в запасе
31
Zac Hadi
ВР
20
Paul Huntington
ЦЗ
30
Корри Эванс
ЦЗ
13
Colin Doyle
ЦФ
11
Vadaine Oliver
ЦФ
18
O. Sanderson
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Челтенхэм - Брэдфорд Сити
3
1
Всего ударов по воротам
9
15
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
7
10
Нарушения
14
6
Офсайды
3
2
Количество передач
252
395
Сейвы
4
5
Точность передач %
50
69
Удары мимо ворот
1
5
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
3
11
Удары из-за пределов штрафной
6
4
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
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