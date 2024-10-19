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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Уимблдон
Ноттс Каунти - Уимблдон: обзор матча 19 октября 2024
Ноттс Каунти
19.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Уимблдон
67'
M. Platt
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Уимблдон
Желтая карточка
Д. Эббот
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
Замена
Р. МакДональд
️️️️
L. Macari
89'
82'
Замена
Д. Ферлонг
️️️️
C. Maycock
75'
Замена
H. Biler
️️️️
J. Neufville
75'
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
M. Stevens
75'
Замена
Д. Пигот
️️️️
О. Бугиль
ГОЛ! 1:0!
M. Platt
Пас отдал
M. Palmer
67'
Желтая карточка
M. Platt
64'
61'
Замена
R. Johnson
️️️️
R. Harbottle
Замена
S. Austin
️️️️
С. Робертсон
46'
Замена
Н. Царулла
️️️️
К. Гордон
46'
Желтая карточка
L. Macari
13'
9'
Желтая карточка
R. Harbottle
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
33
Джордж Эббот
ОП
18
Matt Palmer
(К)
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
5
Matthew Platt
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
6
James Ball
(К)
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
8
C. Maycock
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
14
Mathew Stevens
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
3
Род МакДональд
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
25
Ник Царулла
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
16
Джош Мартин
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
2-2-2-1-3
1
Басс
28
4
Бедо
33
Эббот
2
Гордон
18
20
Робертсон
7
Кроули
20
Джатта
17
МакГолдрик
5
2-5-1-2
1
Гудман
33
26
6
8
12
21
Ипполит
7
7
Тилли
9
Бугиль
14
28
3
МакДональд
3
МакДональд
28
2
Гордон
25
Царулла
25
Царулла
2
Гордон
20
Робертсон
8
8
20
Робертсон
8
29
Ферлонг
29
Ферлонг
8
7
2
2
7
26
6
6
26
14
10
10
14
9
Бугиль
39
Пигот
39
Пигот
9
Бугиль
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Уимблдон
21
Sam Slocombe
ВР
6
Джек Хинчи
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
6
Джек Хинчи
ЦП
16
Джош Мартин
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Ноттс Каунти - Уимблдон
3
2
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
3
7
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
13
19
Офсайды
2
2
Количество передач
561
259
Сейвы
8
2
Точность передач %
83
78
Удары мимо ворот
6
7
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
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Ноттс Каунти
Уимблдон
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
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