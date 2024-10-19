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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Милтон Кинс Донс
Моркамб - Милтон Кинс Донс: обзор матча 19 октября 2024
Моркамб
19.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 12 тур
1 : 3
Завершен
Милтон Кинс Донс
44'
J. Stott
2'
J. Tomlinson (П)
22'
С. Хоган
49'
Л. Келли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Милтон Кинс Донс
87'
Замена
D. Lewington
️️️️
L. Maguire
Замена
Т. Уайт
️️️️
K. Harrack
85'
Замена
R. Millen
️️️️
B. Tollitt
85'
Замена
C. Brown
️️️️
H. Hope
84'
79'
Желтая карточка
J. Williams
73'
Замена
J. Williams
️️️️
A. Nemane
69'
Желтая карточка
Л. Оффорд
66'
Замена
E. Harrison
️️️️
С. Хоган
66'
Замена
T. Carroll
️️️️
Д. Уайт
49'
ГОЛ! 1:3!
Л. Келли
ГОЛ! 1:2!
J. Stott
Пас отдал
B. Tollitt
44'
22'
ГОЛ! 0:2!
С. Хоган
7'
Желтая карточка
L. Maguire
2'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
J. Tomlinson
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
12
Kayden Harrack
ЦП
9
Marcus Dackers
ЦП
28
Callum Jones
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
18
B. Tollitt
ЦФ
4
Jamie Stott
(К)
ЦФ
9
Hallam Hope
ЦФ
Милтон Кинс Донс
38
Том МакГилл
ВР
26
Nico Lawrence
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
10
Джо Уайт
АП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Моркамб
1
Гарри Бургойн
ВР
5
M. Taylor
ЦЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
26
Lennon Dobson
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
20
Charlie Brown
ЦФ
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
19
E. Harrison
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
3-4-3
31
Мур
33
Тутонда
2
46
Уильямс
12
28
3
9
9
4
18
4-3-2-1
38
МакГилл
6
Оффорд
5
4
26
23
4
Келли
8
Гилби
10
Уайт
24
Лемоней-Эванс
25
Хоган
18
22
22
18
12
4
Уайт
4
Уайт
12
9
20
20
9
10
Уайт
11
11
10
Уайт
25
Хоган
19
19
25
Хоган
5
3
3
5
23
4
4
23
Остались в запасе
Моркамб
Милтон Кинс Донс
1
Гарри Бургойн
ВР
5
M. Taylor
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
26
Lennon Dobson
ЦП
1
Craig MacGillivray
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
5
M. Taylor
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
ОП
26
Lennon Dobson
ЦП
Остались в запасе
1
Craig MacGillivray
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Моркамб - Милтон Кинс Донс
3
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
8
4
Нарушения
9
13
Офсайды
0
2
Количество передач
302
532
Сейвы
4
4
Точность передач %
65
78
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
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1
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