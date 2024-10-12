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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Гримсби Таун
Солфорд Сити - Гримсби Таун: обзор матча 12 октября 2024
Солфорд Сити
12.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 11 тур
1 : 2
Завершен
Гримсби Таун
15'
К. Стоктон
1'
Л. Баррингтон
45+1'
Л. Баррингтон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Гримсби Таун
90'
+5
Желтая карточка
M. Carson
88'
Желтая карточка
E. Khouri
81'
Желтая карточка
C. McJannett
80'
Замена
D. Wilson
️️️️
Л. Баррингтон
80'
Замена
M. Carson
️️️️
Д. Роуз
80'
Замена
Р. Пайк
️️️️
C. Gardner
Замена
M. Lund
️️️️
Д. Остерфилд
76'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
К. Стоктон
75'
Желтая карточка
Д. Остерфилд
73'
67'
Замена
T. Warren
️️️️
Д. Сванторссон
Замена
J. Luamba
️️️️
J. Taylor
63'
61'
Замена
К. Эйнли
️️️️
G. McEachran
45'
+1
ГОЛ! 1:2!
Л. Баррингтон
Пас отдал
Д. Сванторссон
39'
Желтая карточка
Л. Касс
Желтая карточка
C. McAleny
30'
ГОЛ! 1:1!
К. Стоктон
Пас отдал
K. N'Mai
15'
Желтая карточка
Х. Многа
8'
1'
ГОЛ! 0:1!
Л. Баррингтон
Пас отдал
Д. Роуз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
32
Джэйми Джонс
(К)
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
19
Хаджи Многа
ПЗ
10
Kelly N'Mai
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
13
Коул Стоктон
ЦФ
14
Килиан Куасси
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Гримсби Таун
1
Jackson Smith
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
24
Douglas Tharme
ЦЗ
17
Cameron McJannett
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЛВ
8
Evan Khouri
ЦП
20
George McEachran
ЦП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
32
Даниэль Роуз
(К)
ЦФ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Солфорд Сити
16
Кертис Тилт
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
22
Junior Luamba
ЦФ
8
Matthew Lund
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
Гримсби Таун
41
Sebastian Auton
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
16
Каллум Эйнли
ЦП
19
Jayden Luker
ЦП
25
Donovan Wilson
ЦФ
15
Рекейл Пайк
ЦФ
3-3-4
32
Джонс
5
29
Гарбатт
19
Многа
10
4
Остерфилд
6
13
Стоктон
11
14
14
Куасси
4-2-2-2
1
24
Касс
24
17
33
Хам
8
20
11
Сванторссон
14
Баррингтон
22
32
Роуз
13
Стоктон
7
Вудберн
7
Вудберн
13
Стоктон
11
22
22
11
4
Остерфилд
8
8
4
Остерфилд
32
Роуз
3
3
32
Роуз
11
Сванторссон
21
21
11
Сванторссон
20
16
Эйнли
16
Эйнли
20
14
Баррингтон
25
25
14
Баррингтон
22
15
Пайк
15
Пайк
22
Остались в запасе
Солфорд Сити
Гримсби Таун
16
Кертис Тилт
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
41
Sebastian Auton
ВР
19
Jayden Luker
ЦП
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
16
Кертис Тилт
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
Остались в запасе
41
Sebastian Auton
ВР
19
Jayden Luker
ЦП
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Солфорд Сити - Гримсби Таун
3
4
Всего ударов по воротам
25
6
Удары в створ
10
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
9
1
Нарушения
16
11
Офсайды
3
2
Количество передач
315
295
Сейвы
2
9
Точность передач %
61
57
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
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