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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Солфорд Сити - Уимблдон
Солфорд Сити - Уимблдон: обзор матча 05 октября 2024
Солфорд Сити
05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Уимблдон
84'
J. Luamba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Солфорд Сити - Уимблдон
Замена
К. Тилт
️️️️
K. N'Mai
89'
87'
Замена
C. Maycock
️️️️
Д. Ривс
ГОЛ! 1:0!
J. Luamba
Пас отдал
K. N'Mai
84'
Желтая карточка
К. Куасси
80'
Замена
C. McAleny
️️️️
O. Ashley
79'
Желтая карточка
O. Ashley
74'
Замена
J. Luamba
️️️️
J. Taylor
70'
67'
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
Д. Ферлонг
67'
Замена
Д. Тилли
️️️️
М. Ипполит
62'
Желтая карточка
Д. Ферлонг
56'
Замена
M. Stevens
️️️️
Д. Пигот
55'
Замена
J. Ball
️️️️
J. Lewis
51'
Желтая карточка
М. Ипполит
Желтая карточка
K. N'Mai
51'
Желтая карточка
Л. Гарбатт
48'
39'
Желтая карточка
R. Harbottle
12'
Желтая карточка
J. Neufville
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Солфорд Сити
32
Джэйми Джонс
(К)
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
19
Хаджи Многа
ПЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
11
Jon Taylor
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
14
Килиан Куасси
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
9
Омар Бугиль
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Солфорд Сити
1
Matt Young
ВР
16
Кертис Тилт
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
22
Junior Luamba
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
2
Huseyin Biler
ЦЗ
8
C. Maycock
ЦП
6
James Ball
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
3-4-3
32
Джонс
5
29
Гарбатт
19
Многа
14
Форна
4
Остерфилд
10
6
14
Куасси
13
Стоктон
11
4-4-2
1
Гудман
33
31
26
29
Ферлонг
23
Ривс
12
7
21
Ипполит
39
Пигот
9
Бугиль
10
16
Тилт
16
Тилт
10
11
22
22
11
6
14
14
6
23
Ривс
8
8
23
Ривс
31
6
6
31
21
Ипполит
7
Тилли
7
Тилли
21
Ипполит
29
Ферлонг
10
10
29
Ферлонг
39
Пигот
14
14
39
Пигот
Остались в запасе
Солфорд Сити
Уимблдон
1
Matt Young
ВР
20
Дэн Честерс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
12
Льюис Уорд
ВР
2
Huseyin Biler
ЦЗ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
1
Matt Young
ВР
20
Дэн Честерс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
2
Huseyin Biler
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Солфорд Сити - Уимблдон
4
4
Всего ударов по воротам
7
3
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
15
Офсайды
3
2
Количество передач
313
279
Сейвы
1
3
Точность передач %
66
62
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
1
1
Матчи команд
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
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