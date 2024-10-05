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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Карлайл Юнайтед
Колчестер Юнайтед - Карлайл Юнайтед: обзор матча 05 октября 2024
Колчестер Юнайтед
05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
0 : 0
Завершен
Карлайл Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Карлайл Юнайтед
Желтая карточка
Т. Фланаган
82'
Желтая карточка
J. McDonnell
82'
Замена
J. McDonnell
️️️️
А. Вудъярд
77'
72'
Замена
Б. Барклай
️️️️
J. Mellish
65'
Замена
Д. Сади
️️️️
L. Armstrong
65'
Замена
Д. Робинсон
️️️️
A. Davies
49'
Желтая карточка
H. Neal
Замена
Д. Гордон
️️️️
Т. Хоппер
46'
Замена
F. Kelleher
️️️️
M. Egbo
46'
25'
Желтая карточка
C. Harper
2'
Желтая карточка
J. Mellish
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Том Фланаган
(К)
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
10
Jack Payne
ЦП
30
Алекс Вудъярд
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
14
Том Хоппер
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
4
Терелл Томас
ЦЗ
3
Cameron Harper
ЦЗ
4
Harrison Neal
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Чарли Уайк
(К)
ЦФ
2
Archie Davies
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
10
Harrison Biggins
ЦФ
59
Luke Armstrong
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
4
F. Kelleher
ЦЗ
18
Jamie McDonnell
ЦП
25
Энтони Скалли
ПВ
7
Гарри Андерсон
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
19
Джек Робинсон
ЛАЗ
26
Бен Барклай
ЦЗ
18
Jack Ellis
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
25
Anton Dudik
ЦФ
3-3-4
1
Мейси
3
Яндоло
6
Фланаган
2
Хант
10
30
Вудъярд
16
Рид
14
Хоппер
34
Товид
33
Тэйлор
18
3-2-5
21
Льюис
6
Лавелл
4
Томас
3
4
16
Вела
10
Уайк
59
10
22
2
18
4
4
18
30
Вудъярд
18
18
30
Вудъярд
14
Хоппер
11
Гордон
11
Гордон
14
Хоппер
2
19
Робинсон
19
Робинсон
2
22
26
Барклай
26
Барклай
22
59
10
Сади
10
Сади
59
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Карлайл Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
25
Энтони Скалли
ПВ
7
Гарри Андерсон
ПВ
Главный тренер
Тони Хьюмс
13
Gabriel Breeze
ВР
18
Jack Ellis
ЦП
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
25
Anton Dudik
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
6
Аарон Доннелли
ЛЗ
25
Энтони Скалли
ПВ
7
Гарри Андерсон
ПВ
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
18
Jack Ellis
ЦП
32
Freddie O'Donoghue
ЦФ
25
Anton Dudik
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Карлайл Юнайтед
2
3
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
7
Нарушения
14
18
Офсайды
1
2
Количество передач
329
410
Сейвы
1
4
Точность передач %
74
74
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Киддерминстер
- : -
08.12.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
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Колчестер Юнайтед
Карлайл Юнайтед
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
2019.12.17 14:28
6
Игроки «Колчестера» смотрели жеребьевку Кубка лиги всей командой. Они обрадовались, когда им достался «Манчестер Юнайтед»
2019.10.31 20:23
5
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» обыграл «Саутгемптон», «Лестер» победил «Бертон» и другие результаты
2019.10.30 00:35
1
«Челси» – «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» – «Ливерпуль» и другие пары 1/8 финала Кубка лиги
2019.09.26 00:37
6
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
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