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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Честерфилд - Уолсолл
Честерфилд - Уолсолл: обзор матча 05 октября 2024
Честерфилд
05.10.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 10 тур
2 : 2
Завершен
Уолсолл
45+1'
D. Oldaker
67'
Д. Маркандай
33'
Н. Лоу
46'
Н. Лоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Честерфилд - Уолсолл
Замена
В. Дэйли-Кэмпбелл
️️️️
Д. Маркандай
88'
82'
Замена
А. Адома
️️️️
Д. Мэтт
82'
Замена
B. Comley
️️️️
C. Lakin
70'
Замена
J. Jellis
️️️️
J. Earing
ГОЛ! 2:2!
Д. Маркандай
67'
Замена
П. Мэдден
️️️️
У. Григг
64'
Замена
J. Berry
️️️️
H. Araujo
63'
Замена
R. Colclough
️️️️
L. Mandeville
63'
46'
ГОЛ! 1:2!
Н. Лоу
Пас отдал
L. Gordon
ГОЛ! 1:1!
D. Oldaker
Пас отдал
Т. Нэйлор
45'
+1
33'
ГОЛ! 0:1!
Н. Лоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Честерфилд
31
Макс Томпсон
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
24
Harvey Araujo
ЦЗ
4
Том Нэйлор
(К)
ЦЗ
28
Олли Бэнкс
ЦП
44
Darren Oldaker
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
28
Уилл Григг
ЦФ
17
Armando Dobra
ЦФ
7
Liam Mandeville
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Уолсолл
1
Tommy Simkin
ВР
26
David Okagbue
ЦЗ
24
Harry Williams
ЦП
2
C. Barrett
ЦП
21
Jack Earing
ЦП
15
Liam Gordon
ЦФ
24
Taylor Allen
ЦФ
8
Ryan Stirk
ЦФ
8
Charlie Lakin
ЦФ
9
Джамиль Мэтт
(К)
ЦФ
9
Натан Лоу
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Честерфилд
23
Ryan Boot
ВР
5
Jamie Grimes
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
11
Ryan Colclough
ЦФ
Уолсолл
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
37
Альберт Адома
ЦП
22
Jamie Jellis
ЦП
39
Danny Johnson
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
14
Brandon Comley
ЦФ
4-2-1-3
31
Томпсон
19
Гордон
24
4
Нэйлор
22
Данкли
28
Бэнкс
44
24
Маркандай
7
17
28
Григг
1-3-5
1
26
24
2
21
24
9
Лоу
9
Мэтт
8
8
24
Маркандай
20
Дэйли-Кэмпбелл
20
Дэйли-Кэмпбелл
24
Маркандай
28
Григг
41
Мэдден
41
Мэдден
28
Григг
24
28
28
24
7
11
11
7
9
Мэтт
37
Адома
37
Адома
9
Мэтт
21
22
22
21
8
14
14
8
Остались в запасе
Честерфилд
Уолсолл
23
Ryan Boot
ВР
5
Jamie Grimes
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
Главный тренер
Джеймс Роу
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
39
Danny Johnson
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Остались в запасе
23
Ryan Boot
ВР
5
Jamie Grimes
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
Остались в запасе
5
Донерворн Дэниелс
ЦЗ
19
Reyes Cleary
ЦЗ
39
Danny Johnson
ЦФ
12
Sam Hornby
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Главный тренер
Мэт Сэдлер
Статистика матча Честерфилд - Уолсолл
Всего ударов по воротам
11
15
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
70
30
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
7
Нарушения
5
11
Офсайды
1
4
Количество передач
560
230
Сейвы
3
0
Точность передач %
82
62
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
3
10
Удары из-за пределов штрафной
8
5
Матчи команд
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Уолсолл
3 : 0
28.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Йорк Сити
0 : 0
21.11.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 12 тур
Уолсолл
3 : 0
20.10.2026
Олдхэм
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Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
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2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
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2022.01.09 10:25
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2022.01.09 10:14
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2022.01.08 22:23
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