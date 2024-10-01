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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Суиндон Таун
Транмер - Суиндон Таун: обзор матча 01 октября 2024
Транмер
01.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Суиндон Таун
17'
K. Dennis
54'
К. Мерри (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Суиндон Таун
90'
+2
Желтая карточка
Д. Кен
85'
Замена
Д. Кен
️️️️
J. Cotterill
Замена
К. Норман
️️️️
L. O'Connor
81'
Замена
Z. Bradshaw
️️️️
C. Wood
81'
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
K. Dennis
73'
71'
Замена
P. Glatzel
️️️️
К. Тшиманга
71'
Замена
N. Ofoborh
️️️️
D. Butterworth
Замена
S. Taylor
️️️️
H. Saunders
60'
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
К. Мерри
28'
Замена
J. McGregor
️️️️
J. King
24'
Желтая карточка
J. King
ГОЛ! 1:0!
K. Dennis
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
16
Крис Мерри
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
11
Omari Patrick
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Суиндон Таун
27
Джордж Кокс
ЛЗ
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
12
Уилл Райт
(К)
ПЗ
15
J. King
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Транмер
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
18
Кирон Моррис
ПВ
17
Sol Solomon
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
33
Joel McGregor
ЦП
9
Paul Glatzel
ЦФ
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
1-2-5
5
Дэвис
16
Мерри
24
23
9
18
32
4
4-3-4
12
Райт
3
22
Собовале
27
Кокс
15
18
Килкенни
30
23
Дринан
20
Тшиманга
12
14
23
22
22
23
22
22
Норман
22
Норман
22
32
32
32
32
9
13
Дэвисон
13
Дэвисон
9
30
16
Кен
16
Кен
30
15
33
33
15
20
Тшиманга
9
9
20
Тшиманга
14
10
10
14
Остались в запасе
Транмер
Суиндон Таун
18
Кирон Моррис
ПВ
17
Sol Solomon
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
1
Jack Bycroft
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
11
Sean McGurk
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Остались в запасе
18
Кирон Моррис
ПВ
17
Sol Solomon
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
Остались в запасе
1
Jack Bycroft
ВР
31
Harrison Minturn
ЦЗ
11
Sean McGurk
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Бен Гарнер
Статистика матча Транмер - Суиндон Таун
2
Всего ударов по воротам
14
17
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
6
10
Офсайды
4
1
Количество передач
370
363
Сейвы
2
2
Точность передач %
72
71
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
4
5
Удары из пределов штрафной
7
11
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
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