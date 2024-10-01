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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ньюпорт Каунти - Солфорд Сити
Ньюпорт Каунти - Солфорд Сити: обзор матча 01 октября 2024
Ньюпорт Каунти
01.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 9 тур
3 : 1
Завершен
Солфорд Сити
10'
K. Hudlin
26'
А. Уайлдиг
67'
M. Spellman
81'
К. Стоктон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ньюпорт Каунти - Солфорд Сити
Замена
К. Бейкер-Ричардсон
️️️️
K. Hudlin
85'
Замена
O. Greaves
️️️️
K. Evans
84'
Желтая карточка
M. Spellman
83'
81'
ГОЛ! 3:1!
К. Стоктон
Пас отдал
Л. Гарбатт
77'
Желтая карточка
Б. Вудберн
77'
Замена
O. Ashley
️️️️
S. Negru
77'
Замена
J. Taylor
️️️️
К. Куасси
ГОЛ! 3:0!
M. Spellman
Пас отдал
K. Evans
67'
Замена
M. Spellman
️️️️
Б. Камва
66'
61'
Желтая карточка
K. N'Mai
57'
Желтая карточка
К. Тилт
Замена
C. Antwi
️️️️
А. Уайлдиг
56'
53'
Замена
Б. Вудберн
️️️️
Д. Остерфилд
53'
Замена
J. Luamba
️️️️
C. McAleny
ГОЛ! 2:0!
А. Уайлдиг
Пас отдал
K. Hudlin
26'
ГОЛ! 1:0!
K. Hudlin
Пас отдал
Э. Дрисколл-Гленнон
10'
9'
Желтая карточка
C. McAleny
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
8
Брин Моррис
ОП
7
Noah Mawene
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
(К)
ЦП
25
Kyle Hudlin
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
23
Kyle Jameson
ЦФ
2
Cameron Evans
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Солфорд Сити
32
Джэйми Джонс
ВР
16
Кертис Тилт
(К)
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
5
Stephan Negru
ЦЗ
19
Хаджи Многа
ПЗ
4
Джош Остерфилд
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
14
Килиан Куасси
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Ньюпорт Каунти
16
Jacob Carney
ВР
17
Cameron Antwi
ЦП
6
Ciaran Brennan
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
21
Michael Spellman
ЦФ
Солфорд Сити
1
Matt Young
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
6
Ossama Ashley
ЦП
20
Дэн Честерс
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Jon Taylor
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
22
Junior Luamba
ЦФ
2-1-2-5
44
3
Дрисколл-Гленнон
8
Моррис
7
24
Уайлдиг
7
2
23
10
Камва
1
4-3-3
32
Джонс
19
Многа
29
Гарбатт
5
16
Тилт
4
Остерфилд
14
Форна
10
14
19
14
Куасси
24
Уайлдиг
17
17
24
Уайлдиг
7
10
10
7
25
19
Бейкер-Ричардсон
19
Бейкер-Ричардсон
25
10
Камва
21
21
10
Камва
5
6
6
5
4
Остерфилд
7
Вудберн
7
Вудберн
4
Остерфилд
14
Куасси
11
11
14
Куасси
14
22
22
14
Остались в запасе
Ньюпорт Каунти
Солфорд Сити
16
Jacob Carney
ВР
6
Ciaran Brennan
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
1
Matt Young
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
16
Jacob Carney
ВР
6
Ciaran Brennan
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Остались в запасе
1
Matt Young
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Ньюпорт Каунти - Солфорд Сити
1
4
Всего ударов по воротам
17
9
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
9
11
Офсайды
0
1
Количество передач
275
484
Сейвы
1
3
Точность передач %
69
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
10
3
Матчи команд
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
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