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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Милтон Кинс Донс
Хэрроджейт - Милтон Кинс Донс: обзор матча 01 октября 2024
Хэрроджейт
01.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 9 тур
1 : 5
Завершен
Милтон Кинс Донс
73'
Л. Оффорд (АГ)
35'
T. Leigh
45+2'
Д. Уайт
45+4'
А. Гилби
88'
К. Лемоней-Эванс
90'
S. Finch
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Милтон Кинс Донс
90'
ГОЛ! 1:5!
S. Finch
Пас отдал
A. Nemane
88'
ГОЛ! 1:4!
К. Лемоней-Эванс
Пас отдал
T. Carroll
86'
Замена
J. Williams
️️️️
Л. Келли
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Л. Оффорд
73'
63'
Замена
T. Carroll
️️️️
Д. Уайт
63'
Замена
S. Finch
️️️️
T. Leigh
Замена
S. Duke-McKenna
️️️️
D. Cornelius
62'
45'
+4
ГОЛ! 0:3!
А. Гилби
Пас отдал
T. Leigh
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Д. Уайт
Замена
L. Sutton
️️️️
J. Falkingham
45'
+1
35'
ГОЛ! 0:1!
T. Leigh
Пас отдал
J. Tomlinson
Замена
W. Burrell
️️️️
Л. Гибсон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
22
Стивен Дули
ЛВ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
18
Jack Muldoon
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
44
Josh Falkingham
(К)
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Милтон Кинс Донс
38
Том МакГилл
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
4
Лайам Келли
ЦП
10
Джо Уайт
АП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
Главный тренер
Дин Левингтон
Хэрроджейт
2
Z. Asare
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
9
Josh March
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
11
Tom Carroll
ЦП
34
Callum Tripp
ЦП
10
Sonny Finch
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
4
J. Williams
ЦФ
4-2-4
1
14
4
Мун
30
Гибсон
2
О'Коннор
21
Тэйлор
22
Дули
18
44
8
11
4-4-2
38
МакГилл
6
Оффорд
5
4
5
Такер
24
8
Гилби
4
Келли
23
10
Уайт
24
Лемоней-Эванс
44
17
17
44
30
Гибсон
6
6
30
Гибсон
8
10
10
8
10
Уайт
11
11
10
Уайт
24
10
10
24
4
Келли
4
4
4
Келли
Остались в запасе
Хэрроджейт
Милтон Кинс Донс
2
Z. Asare
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
9
Josh March
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
34
Callum Tripp
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Остались в запасе
2
Z. Asare
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
9
Josh March
ЦФ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
34
Callum Tripp
ЦП
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Дин Левингтон
Статистика матча Хэрроджейт - Милтон Кинс Донс
Всего ударов по воротам
8
14
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
5
Нарушения
10
11
Офсайды
3
2
Количество передач
383
412
Сейвы
5
5
Точность передач %
69
71
Удары мимо ворот
3
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
10
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
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