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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Бэрроу
Донкастер Роверс - Бэрроу: обзор матча 01 октября 2024
Донкастер Роверс
01.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 9 тур
1 : 0
Завершен
Бэрроу
81'
H. Clifton
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Бэрроу
90'
+1
Желтая карточка
E. Acquah
Замена
J. Senior
️️️️
Б. Флеминг
87'
84'
Замена
A. Dallas
️️️️
C. Stokes
Замена
G. Broadbent
️️️️
P. Kelly
82'
Замена
Д. Айронсайд
️️️️
Б. Шарп
82'
ГОЛ! 1:0!
H. Clifton
Пас отдал
J. Sterry
81'
73'
Замена
R. Feely
️️️️
Э. Ньюби
73'
Замена
C. Weston
️️️️
D. Telford
Замена
J. Gibson
️️️️
E. Yeboah
70'
Замена
K. Hurst
️️️️
J. Sbarra
70'
56'
Замена
E. Acquah
️️️️
Д. Гарнер
46'
Желтая карточка
D. Campbell
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
22
Patrick Kelly
ЦП
10
J. Sbarra
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
4
Owen Bailey
(К)
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Бэрроу
23
Wyll Stanway
ВР
7
Бен Джексон
ЛЗ
12
Neo Eccleston
ЦЗ
42
Theo Vassell
ЦП
16
Sam Foley
ЦП
11
Эллиот Ньюби
ПВ
16
Dean Campbell
(К)
ЦФ
19
Джерард Гарнер
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
14
Christopher Stokes
ЦФ
17
Katia Kouyate
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Донкастер Роверс
21
Kyle Hurst
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
23
Jack Senior
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Бэрроу
38
Charlie Weston
ЦП
22
Chris Popov
ЦП
28
R. Feely
ЦФ
29
Junior Tiensia
ЦФ
9
Andrew Dallas
ЦФ
33
Emile Acquah
ЦФ
4-3-3
28
Шарман-Лоу
19
Флеминг
5
6
2
22
10
15
14
Шарп
25
4
2-2-1-5
23
12
7
Джексон
42
16
11
Ньюби
16
17
14
19
19
Гарнер
10
21
21
10
14
Шарп
9
Айронсайд
9
Айронсайд
14
Шарп
25
14
14
25
19
Флеминг
23
23
19
Флеминг
22
8
8
22
19
38
38
19
11
Ньюби
28
28
11
Ньюби
14
9
9
14
19
Гарнер
33
33
19
Гарнер
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Бэрроу
33
Ben Close
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
22
Chris Popov
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
Главный тренер
Энди Уинг
Остались в запасе
33
Ben Close
ЦФ
13
Ian Lawlor
ЦФ
Остались в запасе
22
Chris Popov
ЦП
29
Junior Tiensia
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Главный тренер
Энди Уинг
Статистика матча Донкастер Роверс - Бэрроу
2
Всего ударов по воротам
12
5
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
369
323
Сейвы
1
3
Точность передач %
73
66
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
10
2
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 22 тур
Бэрроу
- : -
09.12.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Уокинг
1 : 2
28.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 19 тур
Бостон Юнайтед
0 : 1
24.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Гейтсхед
0 : 3
14.11.2026
Бэрроу
Англия. Национальная лига, 16 тур
Бэрроу
1 : 1
31.10.2026
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