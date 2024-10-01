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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Челтенхэм - Аккрингтон Стэнли
Челтенхэм - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 01 октября 2024
Челтенхэм
01.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Аккрингтон Стэнли
69'
M. Norkett
80'
Р. Боумен
39'
Д. Костеллоу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Аккрингтон Стэнли
Желтая карточка
T. Bradbury
90'
+2
Желтая карточка
L. Shipley
88'
Замена
Л. Лэйнг
️️️️
Д. Колуилл
84'
ГОЛ! 2:1!
Р. Боумен
Пас отдал
L. Kinsella
80'
75'
Замена
J. Knowles
️️️️
K. Mooney
75'
Замена
Т. Уолтон
️️️️
Д. Костеллоу
ГОЛ! 1:1!
M. Norkett
Пас отдал
E. Archer
69'
68'
Замена
A. Pickles
️️️️
Д. Бэтти
67'
Желтая карточка
N. Khumbeni
Замена
M. Norkett
️️️️
S. Bennett
59'
39'
ГОЛ! 0:1!
Д. Костеллоу
Пас отдал
C. O'Brien
30'
Желтая карточка
Д. Бэтти
Желтая карточка
Д. Колуилл
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
5
Tom Bradbury
ЦЗ
3
Lewis Shipley
ЦЗ
7
Ethon Archer
ЦП
6
Luke Young
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Аккрингтон Стэнли
24
Джейк Бэтти
ЛЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
3
Zach Awe
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
7
Шоун Уалли
ЦП
28
Seamus Conneely
(К)
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
31
William Crellin
ЦФ
9
Kelsey Mooney
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
2
D. Love
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Челтенхэм
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
33
Freddie Willcox
ЦП
11
Manni Norkett
ЦФ
35
Brandon Liggett
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
1
Joe Day
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
15
Aaron Pickles
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
23
Тайлер Уолтон
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
11
Jimmy Knowles
ЦФ
3-3-5
6
Стаббс
5
3
7
6
27
Колуилл
4
13
12
Боумен
4
17
3-3-1-4
38
3
24
Бэтти
7
Уалли
28
27
11
Костеллоу
2
5
9
31
27
Колуилл
5
Лэйнг
5
Лэйнг
27
Колуилл
17
11
11
17
24
Бэтти
15
15
24
Бэтти
11
Костеллоу
23
Уолтон
23
Уолтон
11
Костеллоу
9
11
11
9
Остались в запасе
Челтенхэм
Аккрингтон Стэнли
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
33
Freddie Willcox
ЦП
35
Brandon Liggett
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
1
Joe Day
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
1
Michael Kelly
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
33
Freddie Willcox
ЦП
35
Brandon Liggett
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
1
Joe Day
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Kelly
ВР
10
Alex Henderson
ЦП
22
Dan Martin
ЦП
16
Бен Вудс
ЦП
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Челтенхэм - Аккрингтон Стэнли
3
2
Всего ударов по воротам
10
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
13
Офсайды
1
2
Количество передач
268
324
Сейвы
2
2
Точность передач %
45
61
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
4
Удары из пределов штрафной
7
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
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Челтенхэм
Аккрингтон Стэнли
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Игроки «Челтенхэма» в матче с «Манчестер Сити» обводили только Фернандиньо
2021.01.24 10:13
1
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
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2016.12.18 15:20
22
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
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2020.01.28 07:44
21
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