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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Бромли - Честерфилд
Бромли - Честерфилд: обзор матча 01 октября 2024
Бромли
01.10.2024, вторник, 21:45
Англия. Вторая лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Честерфилд
14'
O. Olomola
50'
M. Cheek
19'
У. Григг
37'
У. Григг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бромли - Честерфилд
Замена
J. Arthurs
️️️️
B. Thompson
90'
+2
87'
Замена
О. Бэнкс
️️️️
D. Oldaker
Замена
Д. Томас
️️️️
O. Olomola
76'
69'
Замена
П. Мэдден
️️️️
У. Григг
64'
Замена
J. Berry
️️️️
В. Дэйли-Кэмпбелл
63'
Замена
A. Dobra
️️️️
R. Colclough
ГОЛ! 2:2!
M. Cheek
50'
37'
ГОЛ! 1:2!
У. Григг
Пас отдал
D. Oldaker
19'
ГОЛ! 1:1!
У. Григг
Пас отдал
Т. Нэйлор
ГОЛ! 1:0!
O. Olomola
Пас отдал
D. Imray
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бромли
1
G. Smith
ВР
21
Kamarl Grant
ЦЗ
16
C. Reynolds
(К)
ЦЗ
30
Daniel Imray
ЦЗ
4
Ashley Charles
ЦЗ
3
I. Odutayo
ЦП
29
Olufela Olomola
ЦФ
5
Omar Sowunmi
ЦФ
8
Ben Thompson
ЦФ
18
Кори Уитли
ЦФ
9
M. Cheek
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
Честерфилд
23
Ryan Boot
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
5
Jamie Grimes
(К)
ЦЗ
4
Том Нэйлор
ЦЗ
17
M. Jacobs
ЦП
44
Darren Oldaker
ЦП
11
Ryan Colclough
ЦФ
7
Liam Mandeville
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Бромли
12
Sam Long
ВР
17
B. Webster
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
J. Arthurs
ЦП
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Levi Amantchi
ЦФ
11
Джош Томас
ЦФ
Честерфилд
31
Макс Томпсон
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
28
Олли Бэнкс
ЦП
41
Пэдди Мэдден
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
17
Armando Dobra
ЦФ
4-1-5
1
21
30
4
16
3
5
9
18
Уитли
8
29
3-2-2-3
23
22
Данкли
5
4
Нэйлор
20
Дэйли-Кэмпбелл
19
Гордон
17
44
28
Григг
7
11
8
20
20
8
29
11
Томас
11
Томас
29
44
28
Бэнкс
28
Бэнкс
44
28
Григг
41
Мэдден
41
Мэдден
28
Григг
20
Дэйли-Кэмпбелл
28
28
20
Дэйли-Кэмпбелл
11
17
17
11
Остались в запасе
Бромли
Честерфилд
12
Sam Long
ВР
17
B. Webster
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Levi Amantchi
ЦФ
Главный тренер
Энди Вудман
31
Макс Томпсон
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
Главный тренер
Джеймс Роу
Остались в запасе
12
Sam Long
ВР
17
B. Webster
ЦЗ
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
20
Кэмерон Конгрив
АП
11
Levi Amantchi
ЦФ
Остались в запасе
31
Макс Томпсон
ВР
12
Tyrone Williams
ЦЗ
14
Jenson Metcalfe
ЦП
Главный тренер
Энди Вудман
Главный тренер
Джеймс Роу
Статистика матча Бромли - Честерфилд
Всего ударов по воротам
14
11
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
36
64
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
7
5
Нарушения
15
15
Офсайды
1
0
Количество передач
249
464
Сейвы
1
2
Точность передач %
59
76
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
7
Удары из-за пределов штрафной
4
4
Матчи команд
Бромли
Англия. Первая лига, 18 тур
Плимут Аргайл
- : -
01.12.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 17 тур
Бромли
0 : 3
28.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 9 тур
Бромли
1 : 1
24.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 16 тур
Рединг
0 : 1
21.11.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 14 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
31.10.2026
Бромли
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
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