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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Солфорд Сити
Транмер - Солфорд Сити: обзор матча 27 сентября 2024
Транмер
27.09.2024, пятница, 21:45
Англия. Вторая лига, 8 тур
0 : 0
Завершен
Солфорд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Солфорд Сити
90'
+6
Желтая карточка
O. Ashley
90'
+1
Замена
Б. Вудберн
️️️️
C. McAleny
Желтая карточка
S. Khan
89'
Замена
К. Моррис
️️️️
H. Saunders
89'
67'
Желтая карточка
Т. Форна
Желтая карточка
J. Turnbull
66'
66'
Желтая карточка
К. Куасси
Замена
Д. Дэвисон
️️️️
L. Norris
64'
64'
Замена
O. Ashley
️️️️
Х. Многа
56'
Желтая карточка
Х. Многа
30'
Желтая карточка
К. Тилт
Желтая карточка
L. Norris
30'
19'
Желтая карточка
K. N'Mai
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
28
Saidou Khan
ЦЗ
24
Regan Hendry
ЦП
32
Harvey Saunders
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
18
Luke Norris
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Солфорд Сити
32
Джэйми Джонс
ВР
5
Stephan Negru
ЦЗ
16
Кертис Тилт
(К)
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
19
Хаджи Многа
ПЗ
14
Тайрис Форна
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
14
Килиан Куасси
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
44
Ryan Watson
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Транмер
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
16
Крис Мерри
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
13
Joe Murphy
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
Солфорд Сити
1
Matt Young
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
6
Ossama Ashley
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
11
Jon Taylor
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
2-1-5
5
Дэвис
28
24
18
22
4
23
11
4-3-3
32
Джонс
19
Многа
16
Тилт
29
Гарбатт
5
14
Форна
10
4
Остерфилд
44
14
14
Куасси
32
18
Моррис
18
Моррис
32
18
13
Дэвисон
13
Дэвисон
18
19
Многа
6
6
19
Многа
14
7
Вудберн
7
Вудберн
14
Остались в запасе
Транмер
Солфорд Сити
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
16
Крис Мерри
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
1
Matt Young
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
11
Jon Taylor
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
16
Крис Мерри
ЦП
13
Joe Murphy
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
Остались в запасе
1
Matt Young
ВР
12
Том Эдвардс
ЦЗ
11
Jon Taylor
ЦФ
19
Francis Okoronkwo
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Транмер - Солфорд Сити
3
6
Всего ударов по воротам
16
8
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Угловые удары
11
4
Нарушения
11
15
Офсайды
4
1
Количество передач
308
278
Сейвы
3
6
Точность передач %
60
58
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
Солфорд Сити
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