Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Гиллинхэм
Ноттс Каунти - Гиллинхэм: обзор матча 21 сентября 2024
Ноттс Каунти
21.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 7 тур
0 : 1
Завершен
Гиллинхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
33
Джордж Эббот
ОП
18
Matt Palmer
(К)
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
7
Дэн Кроули
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
32
G. Lapslie
ЦП
8
Армани Литтл
ЦП
27
Joseph Gbode
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Гиллинхэм
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
7
Джек Нолан
ЛВ
21
Euan Williams
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
12
Oliver Hawkins
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
18
Marcus Wyllie
ЦФ
2-1-2-2-3
1
Басс
28
4
Бедо
33
Эббот
18
11
Грант
7
Кроули
10
Джонс
5
25
Царулла
17
МакГолдрик
3-4-1-2
1
Моррис
14
МакКензи
3
5
Эмер
8
Литтл
27
17
32
33
Хаттон
22
20
Невитт
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Гиллинхэм
21
Sam Slocombe
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
21
Euan Williams
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Джек Нолан
ЛВ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
18
Marcus Wyllie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
20
Jevani Brown
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Остались в запасе
26
Luca Ashby-Hammond
ВР
21
Euan Williams
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
7
Джек Нолан
ЛВ
12
Oliver Hawkins
ЦФ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
18
Marcus Wyllie
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Ноттс Каунти - Гиллинхэм
Всего ударов по воротам
12
7
Удары в створ
3
5
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
6
3
Нарушения
11
10
Офсайды
3
1
Количество передач
583
243
Сейвы
4
3
Точность передач %
92
76
Удары мимо ворот
6
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Новости команд
Все
Ноттс Каунти
Гиллинхэм
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Кубок Англии. «Тоттенхэм», «Саутгемптон» и «Лестер» прошли в 1/16 финала
2023.01.07 17:44
Кубок Англии. «Манчестер Сити» разгромил «Бернли» и другие результаты
2019.01.26 20:00
1
Кубок английской лиги. «Манчестер Сити» выбил «Суонси» и другие результаты
2016.09.22 00:14
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+