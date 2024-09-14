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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Моркамб - Колчестер Юнайтед
Моркамб - Колчестер Юнайтед: обзор матча 14 сентября 2024
Моркамб
14.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
3 : 3
Завершен
Колчестер Юнайтед
17'
B. Tollitt
83'
C. Jones (П)
88'
Т. Фланаган (АГ)
43'
О. Эдвардс
49'
С. Товид
64'
Л. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Моркамб - Колчестер Юнайтед
ГОЛ в свои ворота! 3:3!
Т. Фланаган
88'
86'
Замена
Т. Хоппер
️️️️
С. Товид
ГОЛ с пенальти! 2:3!
C. Jones
83'
Желтая карточка
J. Slew
81'
81'
Желтая карточка
M. Egbo
Замена
K. Harrack
️️️️
Я. Сонго'о
81'
Замена
Д. Тутонда
️️️️
A. Lewis
81'
78'
Замена
Д. Гордон
️️️️
О. Эдвардс
77'
Замена
Г. Андерсон
️️️️
B. Goodliffe
Замена
J. Slew
️️️️
B. Tollitt
70'
70'
Замена
А. Рид
️️️️
Т. Бишоп
69'
Замена
Э. Скалли
️️️️
Л. Тэйлор
64'
ГОЛ! 1:3!
Л. Тэйлор
Пас отдал
С. Товид
Замена
M. Dackers
️️️️
L. Angol
61'
49'
ГОЛ! 1:2!
С. Товид
Замена
R. Millen
️️️️
H. Macadam
46'
43'
ГОЛ! 1:1!
О. Эдвардс
Пас отдал
Т. Бишоп
Вторая желтая
L. Hendrie
42'
Желтая карточка
L. Hendrie
38'
Желтая карточка
L. Angol
36'
ГОЛ! 1:0!
B. Tollitt
Пас отдал
C. Jones
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
2
Luke Hendrie
ЦЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
(К)
ОП
8
Harvey Macadam
ЦП
3
Adam Lewis
ЦП
28
Callum Jones
ЦП
9
Lee Angol
ЦФ
17
Paul Lewis
ЦФ
18
B. Tollitt
ЦФ
4
Jamie Stott
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
6
Том Фланаган
(К)
ЦЗ
30
Алекс Вудъярд
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
11
Овура Эдвардс
ПВ
34
Самсон Товид
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
18
Mandela Egbo
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Моркамб
1
Гарри Бургойн
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
22
Ross Millen
ЦЗ
9
Marcus Dackers
ЦП
12
Kayden Harrack
ЦП
9
Hallam Hope
ЦФ
11
Jordan Slew
ЦФ
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
2
Роб Хант
ПЗ
16
Артур Рид
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
25
Энтони Скалли
ПВ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
2-1-3-4
31
Мур
2
46
Уильямс
24
Сонго'о
8
3
28
9
4
18
17
3-3-1-3
1
Мейси
5
6
Фланаган
3
Яндоло
30
Вудъярд
8
Бишоп
10
11
Эдвардс
18
33
Тэйлор
34
Товид
3
33
Тутонда
33
Тутонда
3
8
22
22
8
9
9
9
9
24
Сонго'о
12
12
24
Сонго'о
18
11
11
18
8
Бишоп
16
Рид
16
Рид
8
Бишоп
5
7
Андерсон
7
Андерсон
5
33
Тэйлор
25
Скалли
25
Скалли
33
Тэйлор
11
Эдвардс
11
Гордон
11
Гордон
11
Эдвардс
34
Товид
14
Хоппер
14
Хоппер
34
Товид
Остались в запасе
Моркамб
Колчестер Юнайтед
1
Гарри Бургойн
ВР
9
Hallam Hope
ЦФ
1
Tom Smith
ВР
2
Роб Хант
ПЗ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Остались в запасе
1
Гарри Бургойн
ВР
9
Hallam Hope
ЦФ
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
2
Роб Хант
ПЗ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Статистика матча Моркамб - Колчестер Юнайтед
3
1
1
Всего ударов по воротам
10
22
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
0
2
Нарушения
15
13
Офсайды
1
3
Количество передач
243
344
Сейвы
5
1
Точность передач %
58
75
Удары мимо ворот
4
12
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
6
16
Удары из-за пределов штрафной
4
6
Матчи команд
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
Моркамб
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
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Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» разгромил «Колчестер», «Лестер» в серии пенальти обыграл «Эвертон»
2019.12.19 00:52
Кубок Англии. «Челси» разгромил клуб четвертого дивизиона (5:0), Адарабиойо и Феликс оформили дубли
2025.01.11 19:56
Кубок Англии. «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» вышли в 1/16 финала
2022.01.09 18:51
Кубок Англии. «Челси» разгромил «Моркамб», «Манчестер Сити» – «Бирмингем»
2021.01.10 18:24
«Ньюкасл» в матче с «Моркамбом» одержал самую крупную гостевую победу в своей истории
2020.09.24 07:24
1
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Погба пропустит матч Кубка лиги из-за недомогания после свадьбы брата
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6
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2019.10.31 20:23
5
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1
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2019.09.26 00:37
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