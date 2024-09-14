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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Суиндон Таун - Ньюпорт Каунти
Суиндон Таун - Ньюпорт Каунти: обзор матча 14 сентября 2024
Суиндон Таун
14.09.2024, суббота, 14:30
Англия. Вторая лига, 6 тур
4 : 0
Завершен
Ньюпорт Каунти
4'
К. Тшиманга
18'
P. Glatzel
21'
M. Baker (АГ)
45'
J. Cotterill
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Суиндон Таун - Ньюпорт Каунти
Замена
Д. Кен
️️️️
D. Butterworth
86'
Замена
S. McGurk
️️️️
J. King
86'
Замена
А. Дринан
️️️️
К. Тшиманга
71'
Замена
N. Ofoborh
️️️️
J. Cotterill
63'
Желтая карточка
Г. Килкенни
56'
51'
Замена
K. Rai
️️️️
А. Уайлдиг
Замена
H. Minturn
️️️️
Д. Кокс
46'
46'
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
C. Antwi
46'
Замена
Б. Камва
️️️️
O. Greaves
ГОЛ! 4:0!
J. Cotterill
45'
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
M. Baker
21'
ГОЛ! 2:0!
P. Glatzel
Пас отдал
Д. Кокс
18'
ГОЛ! 1:0!
К. Тшиманга
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суиндон Таун
1
Jack Bycroft
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
22
Тунмисе Собовале
ЦЗ
3
Miguel Freckleton
ЦЗ
12
Уилл Райт
(К)
ПЗ
15
J. King
ЦП
30
Joel Cotterill
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
14
Daniel Butterworth
ЦФ
20
Кабонго Тшиманга
ЦФ
9
Paul Glatzel
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Ньюпорт Каунти
44
Matthew Baker
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
8
Брин Моррис
ОП
7
Noah Mawene
ЦП
17
Cameron Antwi
ЦП
24
Аарон Уайлдиг
(К)
ЦП
1
Nick Townsend
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
2
Cameron Evans
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Суиндон Таун
31
Harrison Minturn
ЦЗ
16
Джейк Кен
ЦП
39
Dylan Mitchell
ЦП
10
Nnamdi Ofoborh
ЦФ
11
Sean McGurk
ЦФ
23
Аарон Дринан
ЦФ
12
Daniel Barden
ЦФ
Ньюпорт Каунти
16
Jacob Carney
ВР
15
Josh Seberry
ЦЗ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
18
Kiban Rai
ЦФ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
4-3-3
1
27
Кокс
22
Собовале
3
12
Райт
15
30
18
Килкенни
9
20
Тшиманга
14
2-1-3-5
44
3
Дрисколл-Гленнон
8
Моррис
7
17
24
Уайлдиг
1
7
2
10
19
Бейкер-Ричардсон
27
Кокс
31
31
27
Кокс
14
16
Кен
16
Кен
14
30
10
10
30
15
11
11
15
20
Тшиманга
23
Дринан
23
Дринан
20
Тшиманга
24
Уайлдиг
18
18
24
Уайлдиг
10
10
Камва
10
Камва
10
17
31
Джефкотт
31
Джефкотт
17
Остались в запасе
Суиндон Таун
Ньюпорт Каунти
39
Dylan Mitchell
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
16
Jacob Carney
ВР
15
Josh Seberry
ЦЗ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
39
Dylan Mitchell
ЦП
12
Daniel Barden
ЦФ
Остались в запасе
16
Jacob Carney
ВР
15
Josh Seberry
ЦЗ
29
Nelson Sanca
ЦЗ
25
Kyle Hudlin
ЦФ
Главный тренер
Бен Гарнер
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Суиндон Таун - Ньюпорт Каунти
1
Всего ударов по воротам
13
4
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
1
Нарушения
11
8
Офсайды
0
2
Количество передач
336
322
Сейвы
0
3
Точность передач %
76
74
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
10
3
Удары из-за пределов штрафной
3
1
Матчи команд
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Суиндон Таун
2 : 1
31.10.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
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