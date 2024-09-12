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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Хэрроджейт - Донкастер Роверс
Хэрроджейт - Донкастер Роверс: обзор матча 12 сентября 2024
Хэрроджейт
12.09.2024, четверг, 22:00
Англия. Вторая лига, 6 тур
2 : 0
Завершен
Донкастер Роверс
27'
Э. Тэйлор
45+1'
J. March
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хэрроджейт - Донкастер Роверс
Желтая карточка
Э. Тэйлор
88'
Желтая карточка
J. Muldoon
86'
Замена
Z. Asare
️️️️
T. Sims
84'
79'
Замена
J. Emmanuel
️️️️
J. Sterry
78'
Замена
E. Yeboah
️️️️
H. Clifton
75'
Желтая карточка
H. Clifton
Замена
С. Фоларин
️️️️
J. March
73'
62'
Замена
K. Hurst
️️️️
B. Close
58'
Желтая карточка
J. McGrath
46'
Замена
Д. Айронсайд
️️️️
J. Gibson
ГОЛ! 2:0!
J. March
45'
+1
Желтая карточка
Э. О'Коннор
45'
ГОЛ! 1:0!
Э. Тэйлор
Пас отдал
J. Daly
27'
25'
Желтая карточка
Б. Флеминг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хэрроджейт
1
James Belshaw
(К)
ВР
14
Toby Sims
ЦЗ
4
Яспер Мун
ЦЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
22
Стивен Дули
ЛВ
9
Josh March
ЦФ
11
James Daly
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
33
Ben Close
ЦФ
4
Owen Bailey
(К)
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Хэрроджейт
2
Z. Asare
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Донкастер Роверс
5
Joseph Olowu
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
34
Josh Emmanuel
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
4-2-4
1
14
2
О'Коннор
30
Гибсон
4
Мун
22
Дули
21
Тэйлор
9
8
18
11
4-1-5
28
Шарман-Лоу
2
26
Андерсон
6
19
Флеминг
15
14
Шарп
4
33
43
14
14
2
2
14
9
12
Фоларин
12
Фоларин
9
33
21
21
33
2
34
34
2
14
9
Айронсайд
9
Айронсайд
14
15
25
25
15
Остались в запасе
Хэрроджейт
Донкастер Роверс
17
Levi Sutton
ЦП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
5
Joseph Olowu
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Остались в запасе
17
Levi Sutton
ЦП
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
6
Warren Burrell
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
Остались в запасе
5
Joseph Olowu
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Хэрроджейт - Донкастер Роверс
3
3
Всего ударов по воротам
8
20
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
5
6
Нарушения
16
8
Офсайды
3
0
Количество передач
214
488
Сейвы
5
2
Точность передач %
65
83
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
2
7
Удары из пределов штрафной
6
13
Удары из-за пределов штрафной
2
7
Матчи команд
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Стадион:
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