Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Аккрингтон Стэнли
Ноттс Каунти - Аккрингтон Стэнли: обзор матча 07 сентября 2024
Ноттс Каунти
07.09.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 5 тур
2 : 0
Завершен
Аккрингтон Стэнли
18'
Д. МакГолдрик
67'
Д. МакГолдрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Аккрингтон Стэнли
86'
Желтая карточка
Ш. Уалли
Замена
К. Гордон
️️️️
Н. Царулла
83'
78'
Замена
A. Henderson
️️️️
Д. Бэтти
Замена
J. Brown
️️️️
К. Грант
77'
Замена
C. Scott
️️️️
Д. МакГолдрик
76'
70'
Замена
S. Conneely
️️️️
F. Rawson
70'
Замена
J. Woods
️️️️
Д. Костеллоу
70'
Замена
Б. Вудс
️️️️
S. Quirk
Замена
M. Palmer
️️️️
Д. Хинчи
68'
ГОЛ! 2:0!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
К. Эдвардс
67'
65'
Желтая карточка
S. Quirk
63'
Желтая карточка
Д. Бэтти
62'
Замена
A. Hunter
️️️️
Т. Уолтон
45'
+1
Желтая карточка
D. Love
19'
Желтая карточка
Z. Awe
ГОЛ! 1:0!
Д. МакГолдрик
Пас отдал
Д. Бедо
18'
16'
Желтая карточка
Т. Уолтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
33
Джордж Эббот
ОП
22
Кертис Эдвардс
ЦП
11
Конор Грант
ЦП
6
Джек Хинчи
ЦП
25
Ник Царулла
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
(К)
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Аккрингтон Стэнли
1
Michael Kelly
ВР
24
Джейк Бэтти
ЛЗ
38
Connor O'Brien
ЦЗ
3
Zach Awe
ЦЗ
11
Дара Костеллоу
ЛВ
4
Seb Quirk
ЦП
23
Тайлер Уолтон
ЦП
7
Шоун Уалли
(К)
ЦП
27
Nelson Khumbeni
ЦП
2
D. Love
ЦФ
5
Farrend Rawson
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
2
Келлан Гордон
ПАЗ
18
Matt Palmer
ЦП
20
Cedwyn Scott
ЦФ
20
Jevani Brown
ЦФ
Аккрингтон Стэнли
16
Бен Вудс
ЦП
20
Oliver Patrick
ЦП
10
Alex Henderson
ЦП
28
Seamus Conneely
ЦП
39
Josh Woods
ЦФ
31
William Crellin
ЦФ
45
Ashley Hunter
ЦФ
2-1-3-4
1
Басс
28
4
Бедо
33
Эббот
22
Эдвардс
11
Грант
6
Хинчи
25
Царулла
17
МакГолдрик
8
5
3-4-1-2
1
38
3
24
Бэтти
23
Уолтон
7
Уалли
27
4
11
Костеллоу
5
2
25
Царулла
2
Гордон
2
Гордон
25
Царулла
6
Хинчи
18
18
6
Хинчи
17
МакГолдрик
20
20
17
МакГолдрик
11
Грант
20
20
11
Грант
4
16
Вудс
16
Вудс
4
24
Бэтти
10
10
24
Бэтти
5
28
28
5
11
Костеллоу
39
39
11
Костеллоу
23
Уолтон
45
45
23
Уолтон
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Аккрингтон Стэнли
21
Sam Slocombe
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Аллен
20
Oliver Patrick
ЦП
31
William Crellin
ЦФ
Главный тренер
Джон Коулман
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
Остались в запасе
20
Oliver Patrick
ЦП
31
William Crellin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Джон Коулман
Статистика матча Ноттс Каунти - Аккрингтон Стэнли
6
Всего ударов по воротам
15
11
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
61
39
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Угловые удары
9
2
Нарушения
10
15
Офсайды
3
3
Количество передач
550
340
Сейвы
3
5
Точность передач %
82
73
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Порт Вейл
4 : 2
14.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 14 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
31.10.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Новости команд
Все
Ноттс Каунти
Аккрингтон Стэнли
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Кубок Англии. «Ливерпуль» разгромил клуб четвертого дивизиона (4:0)
2025.01.11 17:09
16-летний вингер «Ливерпуля» обновил клубный рекорд
2025.01.11 16:08
Сумасшедшая реакция игроков «Аккрингтона» на попадание им «Ливерпуля» в Кубке Англии
2024.12.03 20:14
4
Клопп – о календаре: «Мы не можем отдыхать неделю, а потом сказать: «Окей, у нас есть два дня для подготовки к игре в ЛЧ»
2020.01.28 18:29
Президент клуба 3-й лиги Англии: «Клопп и «Ливерпуль», вы позорите себя и убиваете Кубок Англии»
2020.01.28 07:44
21
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+