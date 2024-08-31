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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Уимблдон - Флитвуд
Уимблдон - Флитвуд: обзор матча 31 августа 2024
Уимблдон
31.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 4 тур
1 : 0
Завершен
Флитвуд
28'
J. Neufville
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уимблдон - Флитвуд
Желтая карточка
О. Бугиль
90'
+1
Замена
C. Maycock
️️️️
М. Ипполит
88'
75'
Замена
Ф. Паттерсон
️️️️
М. Хант
75'
Замена
Р. Беннет
️️️️
K. Hughes
73'
Желтая карточка
М. Хант
Замена
M. Stevens
️️️️
Д. Пигот
71'
70'
Желтая карточка
Р. Брум
64'
Замена
Р. Брум
️️️️
М. Хелм
64'
Замена
А. Одубеко
️️️️
R. Coughlan
Желтая карточка
J. Lewis
48'
Желтая карточка
R. Harbottle
47'
46'
Замена
К. Харрат
️️️️
М. Виртю
ГОЛ! 1:0!
J. Neufville
28'
Замена
I. Ogundere
️️️️
R. Johnson
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
21
Майлз Ипполит
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
9
Омар Бугиль
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
32
Kayden Hughes
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
10
Марк Хелм
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
24
Мэтти Виртю
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
19
Ronan Coughlan
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
8
C. Maycock
ЦП
6
James Ball
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
Флитвуд
6
Рис Беннет
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
23
Кайан Харрат
ЦФ
4-4-2
1
Гудман
29
Ферлонг
31
26
6
21
Ипполит
12
7
23
Ривс
39
Пигот
9
Бугиль
2-1-5-2
23
Харрингтон
2
Джонстон
32
21
Хант
10
Хелм
24
Виртю
16
44
10
Мэйор
18
19
6
33
33
6
21
Ипполит
8
8
21
Ипполит
39
Пигот
14
14
39
Пигот
32
6
Беннет
6
Беннет
32
10
Хелм
14
Брум
14
Брум
10
Хелм
21
Хант
44
Паттерсон
44
Паттерсон
21
Хант
19
11
Одубеко
11
Одубеко
19
24
Виртю
23
Харрат
23
Харрат
24
Виртю
Остались в запасе
Уимблдон
Флитвуд
12
Льюис Уорд
ВР
6
James Ball
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
4
Джеймс Болтон
ПЗ
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
6
James Ball
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
Остались в запасе
4
Джеймс Болтон
ПЗ
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Уимблдон - Флитвуд
3
2
Всего ударов по воротам
20
9
Удары в створ
5
1
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
9
6
Нарушения
15
10
Офсайды
3
0
Количество передач
282
418
Сейвы
1
2
Точность передач %
70
76
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
9
4
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
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