Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Милтон Кинс Донс - Карлайл Юнайтед
Милтон Кинс Донс - Карлайл Юнайтед: обзор матча 24 августа 2024
Милтон Кинс Донс
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 3 тур
3 : 0
Завершен
Карлайл Юнайтед
18'
C. Hendry
31'
А. Гилби
90+2'
J. Tomlinson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Карлайл Юнайтед
Желтая карточка
C. Tripp
90'
+8
ГОЛ! 3:0!
J. Tomlinson
Пас отдал
T. Leigh
90'
+2
Замена
J. Williams
️️️️
К. Лемоней-Эванс
90'
Замена
C. Tripp
️️️️
A. Nemane
89'
85'
Замена
D. Butterworth
️️️️
Д. Келли
Замена
T. Leigh
️️️️
C. Hendry
80'
Замена
E. Harrison
️️️️
S. Wearne
80'
Желтая карточка
A. Nemane
75'
73'
Замена
J. Ellis
️️️️
B. Williams
73'
Замена
Д. Келли
️️️️
Ч. Уайк
67'
Замена
L. Armstrong
️️️️
Д. Аду-Аджей
Замена
Д. Такер
️️️️
Л. Оффорд
54'
46'
Замена
Д. Сади
️️️️
Б. Барклай
Желтая карточка
S. Wearne
38'
ГОЛ! 2:0!
А. Гилби
Пас отдал
A. Nemane
31'
ГОЛ! 1:0!
C. Hendry
Пас отдал
A. Nemane
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
38
Том МакГилл
ВР
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
26
Sam Sherring
ЦЗ
5
Laurence Maguire
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
8
Алекс Гилби
(К)
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
11
Tom Carroll
ЦП
23
Aaron Nemane
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
14
Callum Hendry
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Карлайл Юнайтед
21
Гарри Льюис
ВР
26
Бен Барклай
ЦЗ
20
Ben Williams
ЦЗ
6
Сэм Лавелл
ЦЗ
4
Harrison Neal
ЦП
16
Джош Вела
ЦП
10
Чарли Уайк
(К)
ЦФ
18
Даниэль Аду-Аджей
ЦФ
22
Jon Mellish
ЦФ
6
Aaron Hayden
ЦФ
2
Archie Davies
ЦФ
Главный тренер
Грэм Каванаг
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
34
Callum Tripp
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
4
J. Williams
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Карлайл Юнайтед
13
Gabriel Breeze
ВР
27
Jake Allan
ЦП
10
Доминик Сади
ЦП
18
Jack Ellis
ЦП
59
Luke Armstrong
ЦФ
14
Daniel Butterworth
ЦФ
9
Джорджи Келли
ЦФ
4-4-1-1
38
МакГилл
4
5
6
Оффорд
26
8
Гилби
11
23
39
24
Лемоней-Эванс
14
3-2-5
21
Льюис
26
Барклай
20
6
Лавелл
4
16
Вела
10
Уайк
2
6
22
18
Аду-Аджей
6
Оффорд
5
Такер
5
Такер
6
Оффорд
23
34
34
23
14
24
24
14
24
Лемоней-Эванс
4
4
24
Лемоней-Эванс
39
19
19
39
26
Барклай
10
Сади
10
Сади
26
Барклай
20
18
18
20
18
Аду-Аджей
59
59
18
Аду-Аджей
Келли
14
14
Келли
10
Уайк
9
Келли
9
Келли
10
Уайк
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Карлайл Юнайтед
12
Nathan Harness
ВР
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
13
Gabriel Breeze
ВР
27
Jake Allan
ЦП
Главный тренер
Грэм Каванаг
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
3
Dean Lewington
ЦФ
Остались в запасе
13
Gabriel Breeze
ВР
27
Jake Allan
ЦП
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Грэм Каванаг
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Карлайл Юнайтед
3
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
0
Нарушения
10
15
Офсайды
3
0
Количество передач
637
303
Сейвы
3
3
Точность передач %
81
64
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 22 тур
Киддерминстер
- : -
08.12.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 20 тур
Карлайл Юнайтед
3 : 0
28.11.2026
Саттон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 19 тур
Карлайл Юнайтед
1 : 2
24.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 18 тур
Бэрроу
0 : 2
21.11.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 17 тур
Карлайл Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Бостон Юнайтед
Англия. Национальная лига, 16 тур
Алтричем
2 : 4
31.10.2026
Карлайл Юнайтед
Новости команд
Все
Милтон Кинс Донс
Карлайл Юнайтед
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Названо место проведения сорванного матча «Марселя» и «Лиона»
2023.11.09 19:34
Кубок Англии. «Арсенал» в дополнительное время обыграл «Ньюкасл», «Вест Бромвич» вылетел от «Блэкпула» из Лиги 1 и другие результаты
2021.01.09 23:01
Кубок Англии. «Лестер» разгромил «Сток Сити», «Шеффилд Юнайтед» прошел «Бристоль Роверс»
2021.01.09 19:59
16-летний Эллиот установил клубный рекорд «Ливерпуля»
2019.09.26 10:54
Джеррард получил предложение из 4-го английского дивизиона
2025.02.05 14:00
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Вулверхэмптон», «Кардифф» победил «Карлайл»
2020.01.16 00:36
1
Кубок Англии. «Эвертон» не оставил шансов «Карлайлу»
2016.01.31 18:22
«Карлайл Юнайтед» – «Эвертон». Смотреть онлайн
2016.01.31 15:35
Кубок Англии. «Челси» обыграл «Сканторп Юнайтед»
2016.01.10 18:53
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+