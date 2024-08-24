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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Флитвуд - Гиллинхэм
Флитвуд - Гиллинхэм: обзор матча 24 августа 2024
Флитвуд
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Гиллинхэм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Гиллинхэм
90'
+1
Желтая карточка
А. Роу
81'
Замена
Д. Уильямс
️️️️
J. Clarke
Желтая карточка
H. Holgate
80'
Замена
Ф. Паттерсон
️️️️
М. Хант
73'
Замена
М. Виртю
️️️️
E. Bonds
73'
68'
Замена
G. Lapslie
️️️️
T. Dieng
Замена
А. Одубеко
️️️️
T. Lonergan
60'
Замена
Р. Брум
️️️️
М. Хелм
60'
60'
Замена
А. Роу
️️️️
Д. Нолан
59'
Замена
J. Gbode
️️️️
J. Wakeling
38'
Желтая карточка
М. Эмер
29'
Желтая карточка
А. Литтл
Замена
Д. Болтон
️️️️
З. Медли
16'
Желтая карточка
М. Хелм
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
19
Ryan Graydon
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
18
Tom Lonergan
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Гиллинхэм
25
Джейк Тернер
ВР
5
Макс Эмер
(К)
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
14
Робби МакКензи
ПЗ
7
Джек Нолан
ЛВ
8
Армани Литтл
ЦП
17
Jayden Clarke
ЦП
33
Ремео Хаттон
ПВ
24
Jacob Wakeling
ЦФ
5
Timothee Dieng
ЦФ
22
Shadrach Ogie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Флитвуд
32
Kayden Hughes
ЦЗ
4
Джеймс Болтон
ПЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
24
Мэтти Виртю
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
11
Адемипо Одубеко
ЦФ
Гиллинхэм
1
Гленн Моррис
ВР
31
Alex Giles
ЦЗ
27
Joseph Gbode
ЦП
11
Аарон Роу
ЦП
10
Джонатан Уильямс
ЦП
32
G. Lapslie
ЦП
18
Marcus Wyllie
ЦФ
2-1-5-2
23
Харрингтон
4
Медли
2
Джонстон
21
Хант
10
Мэйор
10
Хелм
16
44
19
18
18
3-2-2-3
25
Тернер
14
МакКензи
3
5
Эмер
8
Литтл
17
33
Хаттон
7
Нолан
22
5
24
4
Медли
4
Болтон
4
Болтон
4
Медли
16
24
Виртю
24
Виртю
16
10
Хелм
14
Брум
14
Брум
10
Хелм
21
Хант
44
Паттерсон
44
Паттерсон
21
Хант
18
11
Одубеко
11
Одубеко
18
24
27
27
24
7
Нолан
11
Роу
11
Роу
7
Нолан
17
10
Уильямс
10
Уильямс
17
5
32
32
5
Остались в запасе
Флитвуд
Гиллинхэм
32
Kayden Hughes
ЦЗ
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
1
Гленн Моррис
ВР
31
Alex Giles
ЦЗ
18
Marcus Wyllie
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
32
Kayden Hughes
ЦЗ
1
Jay Lynch
ЦФ
Остались в запасе
1
Гленн Моррис
ВР
31
Alex Giles
ЦЗ
18
Marcus Wyllie
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Флитвуд - Гиллинхэм
2
3
Всего ударов по воротам
15
5
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
1
Нарушения
5
13
Офсайды
2
4
Количество передач
524
279
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
8
3
Удары из-за пределов штрафной
7
2
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гиллинхэм
- : -
01.12.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Шрусбери Таун
1 : 2
31.10.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
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