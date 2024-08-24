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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Донкастер Роверс - Моркамб
Донкастер Роверс - Моркамб: обзор матча 24 августа 2024
Донкастер Роверс
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Моркамб
20'
H. Clifton
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Донкастер Роверс - Моркамб
87'
Желтая карточка
L. Hendrie
79'
Замена
Т. Уайт
️️️️
Я. Сонго'о
79'
Замена
A. Lewis
️️️️
Д. Тутонда
78'
Замена
B. Tollitt
️️️️
Г. Эдвардс
Замена
E. Yeboah
️️️️
P. Kelly
74'
Замена
J. Sbarra
️️️️
L. Molyneux
74'
73'
Желтая карточка
J. Slew
70'
Замена
L. Angol
️️️️
H. Hope
66'
Желтая карточка
Я. Сонго'о
Замена
Д. Айронсайд
️️️️
Б. Шарп
63'
Замена
K. Hurst
️️️️
J. Gibson
63'
62'
Желтая карточка
Д. Тутонда
Желтая карточка
Б. Флеминг
38'
ГОЛ! 1:0!
H. Clifton
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Донкастер Роверс
28
Тедди Шарман-Лоу
ВР
19
Брендон Флеминг
ЛЗ
2
Jamie Sterry
ЦЗ
26
Том Андерсон
ЦЗ
5
Joseph Olowu
ЦЗ
15
Harry Clifton
ЦП
22
Patrick Kelly
ЦП
4
Owen Bailey
(К)
ЦФ
43
Luke Molyneux
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
14
Jordan Gibson
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
Моркамб
31
Стюарт Мур
ВР
33
Давид Тутонда
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
2
Luke Hendrie
ЦЗ
24
Янн Сонго'о
(К)
ОП
28
Callum Jones
ЦП
8
Harvey Macadam
ЦП
7
Гвайон Эдвардс
ПВ
11
Jordan Slew
ЦФ
9
Hallam Hope
ЦФ
4
Jamie Stott
ЦФ
Донкастер Роверс
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
10
J. Sbarra
ЦП
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
9
Джо Айронсайд
ЦФ
21
Kyle Hurst
ЦФ
25
Ephraim Yeboah
ЦФ
Моркамб
21
Alfie Scales
ВР
22
Ross Millen
ЦЗ
5
M. Taylor
ЦЗ
3
Adam Lewis
ЦП
4
Том Уайт
ЦП
18
B. Tollitt
ЦФ
9
Lee Angol
ЦФ
4-2-4
28
Шарман-Лоу
19
Флеминг
26
Андерсон
5
2
15
22
4
14
14
Шарп
43
3-1-2-1-3
31
Мур
46
Уильямс
2
33
Тутонда
24
Сонго'о
28
8
7
Эдвардс
4
9
11
43
10
10
43
14
Шарп
9
Айронсайд
9
Айронсайд
14
Шарп
14
21
21
14
22
25
25
22
33
Тутонда
3
3
33
Тутонда
24
Сонго'о
4
Уайт
4
Уайт
24
Сонго'о
7
Эдвардс
18
18
7
Эдвардс
9
9
9
9
Остались в запасе
Донкастер Роверс
Моркамб
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Главный тренер
Пол Диков
21
Alfie Scales
ВР
22
Ross Millen
ЦЗ
5
M. Taylor
ЦЗ
Остались в запасе
6
John-Alan McGrath
ЦЗ
13
Ian Lawlor
ЦФ
8
George Broadbent
ЦФ
Остались в запасе
21
Alfie Scales
ВР
22
Ross Millen
ЦЗ
5
M. Taylor
ЦЗ
Главный тренер
Пол Диков
Статистика матча Донкастер Роверс - Моркамб
1
4
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
6
6
Нарушения
11
16
Офсайды
2
0
Количество передач
429
302
Сейвы
2
0
Точность передач %
78
70
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 18 тур
Рединг
- : -
01.12.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
2 : 3
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Моркамб
Англия. Национальная лига, 46 тур
Форест Грин
5 : 0
25.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 45 тур
Моркамб
0 : 3
18.04.2026
Борэм Вуд
Англия. Национальная лига, 44 тур
Уокинг
5 : 1
11.04.2026
Моркамб
Англия. Национальная лига, 43 тур
Моркамб
2 : 2
06.04.2026
Карлайл Юнайтед
Англия. Национальная лига, 42 тур
Рочдейл
2 : 4
03.04.2026
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