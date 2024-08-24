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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Колчестер Юнайтед - Хэрроджейт
Колчестер Юнайтед - Хэрроджейт: обзор матча 24 августа 2024
Колчестер Юнайтед
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Хэрроджейт
68'
С. Фоларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Колчестер Юнайтед - Хэрроджейт
89'
Желтая карточка
J. Daly
85'
Желтая карточка
M. Daly
Замена
А. Рид
️️️️
Т. Бишоп
81'
Замена
B. Ihionvien
️️️️
А. Вудъярд
80'
80'
Замена
J. March
️️️️
С. Фоларин
80'
Замена
Л. Гибсон
️️️️
М. Фолдс
72'
Желтая карточка
Э. Тэйлор
68'
ГОЛ! 0:1!
С. Фоларин
68'
Замена
J. Muldoon
️️️️
Z. Asare
Замена
О. Эдвардс
️️️️
Д. Гордон
67'
Замена
Г. Андерсон
️️️️
M. Egbo
67'
Желтая карточка
Р. Хант
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колчестер Юнайтед
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Эллис Яндоло
ЛЗ
6
Том Фланаган
(К)
ЦЗ
2
Роб Хант
ПЗ
30
Алекс Вудъярд
ЦП
8
Тедди Бишоп
ЦП
10
Jack Payne
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
11
Джон-Кимани Гордон
ЦФ
14
Том Хоппер
ЦФ
34
Самсон Товид
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Хэрроджейт
1
James Belshaw
ВР
14
Мэтти Фолдс
ЛАЗ
2
Энтони О'Коннор
ЦЗ
14
Toby Sims
ЦЗ
21
Элис Тэйлор
ЛВ
2
Z. Asare
ЦП
17
Levi Sutton
ЦП
10
Matty Daly
ЦП
12
Сэм Фоларин
ПВ
11
James Daly
ЦФ
6
Warren Burrell
(К)
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Колчестер Юнайтед
1
Tom Smith
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
42
Milton Oni
ЦП
16
Артур Рид
ЦП
9
Bradley Ihionvien
ЦП
7
Гарри Андерсон
ПВ
11
Овура Эдвардс
ПВ
Хэрроджейт
30
Лайам Гибсон
ЦЗ
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
18
Jack Muldoon
ЦФ
9
Josh March
ЦФ
3-3-4
1
Мейси
3
Яндоло
6
Фланаган
2
Хант
30
Вудъярд
8
Бишоп
10
18
34
Товид
14
Хоппер
11
Гордон
2-1-3-2-2
1
2
О'Коннор
14
14
Фолдс
2
17
10
12
Фоларин
21
Тэйлор
6
11
8
Бишоп
16
Рид
16
Рид
8
Бишоп
30
Вудъярд
9
9
30
Вудъярд
18
7
Андерсон
7
Андерсон
18
11
Гордон
11
Эдвардс
11
Эдвардс
11
Гордон
14
Фолдс
30
Гибсон
30
Гибсон
14
Фолдс
2
18
18
2
12
Фоларин
9
9
12
Фоларин
Остались в запасе
Колчестер Юнайтед
Хэрроджейт
1
Tom Smith
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
42
Milton Oni
ЦП
Главный тренер
Тони Хьюмс
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Саймон Вивер
Остались в запасе
1
Tom Smith
ВР
5
Ben Goodliffe
ЦЗ
42
Milton Oni
ЦП
Остались в запасе
1
Mark Thomas Oxley
ЦФ
44
Josh Falkingham
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
8
Dean Cornelius
ЦФ
Главный тренер
Тони Хьюмс
Главный тренер
Саймон Вивер
Статистика матча Колчестер Юнайтед - Хэрроджейт
1
3
Всего ударов по воротам
24
8
Удары в створ
8
3
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
12
4
Нарушения
8
13
Количество передач
450
270
Сейвы
2
7
Точность передач %
81
70
Удары мимо ворот
12
5
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
8
2
Матчи команд
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 1
28.11.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Колчестер Юнайтед
2 : 0
14.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 3
31.10.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Нортгемптон Таун
2 : 0
24.10.2026
Колчестер Юнайтед
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 21 тур
Саутенд Юнайтед
- : -
05.12.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 20 тур
Хэрроджейт
0 : 0
28.11.2026
Йовил
Англия. Национальная лига, 19 тур
Хэрроджейт
3 : 1
25.11.2026
Киддерминстер
Англия. Национальная лига, 18 тур
Уэртинг
2 : 1
21.11.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 17 тур
Хэрроджейт
4 : 0
14.11.2026
Алтричем
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
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