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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Челтенхэм - Уимблдон
Челтенхэм - Уимблдон: обзор матча 24 августа 2024
Челтенхэм
24.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 3 тур
0 : 1
Завершен
Уимблдон
67'
Д. Пигот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Уимблдон
90'
+6
Замена
J. Ball
️️️️
О. Бугиль
90'
+3
Желтая карточка
Д. Ривс
Замена
T. Pett
️️️️
R. Haynes
84'
Замена
J. Thomas
️️️️
S. Bennett
84'
82'
Замена
M. Stevens
️️️️
Д. Пигот
81'
Замена
C. Maycock
️️️️
М. Ипполит
Замена
E. Archer
️️️️
L. Young
73'
Замена
L. Dulson
️️️️
I. Bakare
73'
67'
ГОЛ! 0:1!
Д. Пигот
Пас отдал
R. Johnson
Замена
Д. Миллер
️️️️
М. Тэйлор
65'
Желтая карточка
S. Bennett
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
6
Сэм Стаббс
ЦЗ
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
17
Arkell Jude-Boyd
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
27
Джоэл Колуилл
ЦП
13
Owen Evans
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
Ryan Johnson
ЦЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
7
Josh Neufville
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
23
Джейк Ривс
(К)
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
39
Джо Пигот
ЦФ
9
Омар Бугиль
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Челтенхэм
33
Freddie Willcox
ЦП
19
Jordan Thomas
ЦП
7
Ethon Archer
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
8
C. Maycock
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
14
Mathew Stevens
ЦФ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
4-2-5
5
Лэйнг
18
17
6
Стаббс
6
27
Колуилл
12
Боумен
17
3
9
Тэйлор
13
4-4-2
1
Гудман
31
6
26
29
Ферлонг
12
23
Ривс
21
Ипполит
7
9
Бугиль
39
Пигот
17
19
19
17
6
7
7
6
3
4
4
3
18
14
14
18
9
Тэйлор
10
Миллер
10
Миллер
9
Тэйлор
9
Бугиль
6
6
9
Бугиль
21
Ипполит
8
8
21
Ипполит
39
Пигот
14
14
39
Пигот
Остались в запасе
Челтенхэм
Уимблдон
33
Freddie Willcox
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
12
Льюис Уорд
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
33
Freddie Willcox
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
7
Джеймс Тилли
ПВ
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Челтенхэм - Уимблдон
1
1
Всего ударов по воротам
5
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
42
58
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
7
16
Офсайды
0
2
Количество передач
269
385
Сейвы
3
3
Точность передач %
55
66
Удары мимо ворот
1
2
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
0
5
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
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2024.03.03 15:01
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1
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1
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2024.10.02 00:12
Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка английской лиги
2024.09.26 00:36
Болбой «Уимблдона» попал в давку игроков и фанатов во время празднования победного гола
2024.03.03 15:01
Кубок лиги. «Челси» прошел в дерби «Уимблдон» (2:1)
2023.08.30 23:50
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» без Роналду вылетел от «Вест Хэма», «Арсенал» разгромил «Уимблдон» и другие результаты
2021.09.22 23:41
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