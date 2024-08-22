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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Ноттс Каунти - Гримсби Таун
Ноттс Каунти - Гримсби Таун: обзор матча 22 августа 2024
Ноттс Каунти
22.08.2024, четверг, 22:00
Англия. Вторая лига, 3 тур
4 : 1
Завершен
Гримсби Таун
6'
А. Джатта
15'
Д. Кроули
45+1'
Д. Джонс
57'
Д. Кроули
45+4'
H. Rodgers
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ноттс Каунти - Гримсби Таун
Замена
C. Scott
️️️️
К. Эдвардс
76'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
А. Джатта
68'
Замена
M. Palmer
️️️️
К. Грант
68'
Замена
S. Austin
️️️️
Н. Царулла
68'
67'
Желтая карточка
K. Green
Желтая карточка
А. Джатта
65'
63'
Замена
Д. Хам
️️️️
G. McEachran
63'
Замена
Д. Роуз
️️️️
D. Wilson
ГОЛ! 4:1!
Д. Кроули
57'
57'
Замена
Д. Сванторссон
️️️️
Л. Баррингтон
45'
+4
ГОЛ! 3:1!
H. Rodgers
Пас отдал
Л. Касс
ГОЛ! 3:0!
Д. Джонс
Пас отдал
А. Джатта
45'
+1
Желтая карточка
Д. Бедо
29'
Замена
Д. Хинчи
️️️️
С. Робертсон
25'
ГОЛ! 2:0!
Д. Кроули
Пас отдал
Д. Джонс
15'
13'
Замена
К. Эйнли
️️️️
J. Davies
ГОЛ! 1:0!
А. Джатта
Пас отдал
Д. Кроули
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
11
Конор Грант
ЦП
20
Скотт Робертсон
ЦП
22
Кертис Эдвардс
ЦП
7
Дэн Кроули
(К)
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
25
Ник Царулла
ЦФ
5
Matthew Platt
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Гримсби Таун
1
Jordan Wright
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
17
Cameron McJannett
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЛВ
4
Kieran Green
(К)
ЦП
8
Evan Khouri
ЦП
20
George McEachran
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
15
Adam Chicksen
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
18
Matt Palmer
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
20
Cedwyn Scott
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
16
Каллум Эйнли
ЦП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
22
Cameron Gardner
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
2-3-2-3
1
Басс
28
4
Бедо
11
Грант
20
Робертсон
22
Эдвардс
7
Кроули
10
Джонс
5
25
Царулла
20
Джатта
3-4-1-2
1
24
Касс
5
17
8
20
15
4
14
Баррингтон
25
30
20
Робертсон
6
Хинчи
6
Хинчи
20
Робертсон
11
Грант
18
18
11
Грант
20
Джатта
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
20
Джатта
25
Царулла
8
8
25
Царулла
22
Эдвардс
20
20
22
Эдвардс
20
33
Хам
33
Хам
20
15
16
Эйнли
16
Эйнли
15
14
Баррингтон
11
Сванторссон
11
Сванторссон
14
Баррингтон
25
32
Роуз
32
Роуз
25
Остались в запасе
Ноттс Каунти
Гримсби Таун
21
Sam Slocombe
ВР
15
Adam Chicksen
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Аллен
1
Джейк Иствуд
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
15
Adam Chicksen
ЦЗ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Ноттс Каунти - Гримсби Таун
2
1
Всего ударов по воротам
15
14
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
13
Офсайды
1
1
Количество передач
496
352
Сейвы
2
2
Точность передач %
85
77
Удары мимо ворот
7
7
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
10
11
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
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