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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Гримсби Таун - Челтенхэм
Гримсби Таун - Челтенхэм: обзор матча 17 августа 2024
Гримсби Таун
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 2 тур
3 : 2
Завершен
Челтенхэм
44'
J. Davies
51'
C. Vernam
90+3'
J. Davies
61'
L. Young
82'
М. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Челтенхэм
Замена
Д. Роуз
️️️️
D. Wilson
90'
+5
Замена
T. Warren
️️️️
C. Vernam
90'
+5
ГОЛ! 3:2!
J. Davies
90'
+3
90'
Желтая карточка
S. Bennett
82'
ГОЛ! 2:2!
М. Тэйлор
Пас отдал
A. Jude-Boyd
81'
Замена
J. Thomas
️️️️
T. Pett
77'
Желтая карточка
Р. Боумен
Замена
Д. Хам
️️️️
K. Green
74'
Замена
К. Эйнли
️️️️
Л. Баррингтон
74'
Желтая карточка
C. Vernam
71'
61'
ГОЛ! 2:1!
L. Young
Пас отдал
Д. Колуилл
57'
Желтая карточка
М. Тэйлор
54'
Замена
E. Archer
️️️️
Л. Лэйнг
53'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
L. Dulson
ГОЛ! 2:0!
C. Vernam
Пас отдал
E. Khouri
51'
46'
Замена
A. Jude-Boyd
️️️️
Л. Пэйн
46'
Замена
L. Young
️️️️
Х. Сохна
ГОЛ! 1:0!
J. Davies
Пас отдал
C. Vernam
44'
43'
Желтая карточка
T. Pett
38'
Желтая карточка
Л. Пэйн
36'
Желтая карточка
I. Bakare
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
1
Jordan Wright
ВР
24
Льюис Касс
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
17
Cameron McJannett
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЛВ
4
Kieran Green
(К)
ЦП
8
Evan Khouri
ЦП
20
George McEachran
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
30
C. Vernam
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Челтенхэм
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
27
Джоэл Колуилл
ЦП
3
Ryan Haynes
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
3
Matthew Carson
ЦЗ
21
Tyrell Warren
ЦЗ
16
Каллум Эйнли
ЦП
22
Cameron Gardner
ЦФ
32
Даниэль Роуз
ЦФ
Челтенхэм
17
Arkell Jude-Boyd
ЦЗ
6
Luke Young
ЦП
19
Jordan Thomas
ЦП
7
Ethon Archer
ЦП
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
1
Joe Day
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
3-4-1-2
1
24
Касс
5
17
4
20
15
8
14
Баррингтон
25
30
4-1-5
27
Пэйн
18
25
Сохна
5
Лэйнг
27
Колуилл
13
12
Боумен
14
4
17
4
33
Хам
33
Хам
4
30
21
21
30
14
Баррингтон
16
Эйнли
16
Эйнли
14
Баррингтон
25
32
Роуз
32
Роуз
25
27
Пэйн
17
17
27
Пэйн
25
Сохна
6
6
25
Сохна
4
19
19
4
5
Лэйнг
7
7
5
Лэйнг
14
9
Тэйлор
9
Тэйлор
14
Остались в запасе
Гримсби Таун
Челтенхэм
1
Джейк Иствуд
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
1
Joe Day
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
3
Matthew Carson
ЦЗ
22
Cameron Gardner
ЦФ
Остались в запасе
1
Joe Day
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Марк Йетс
Статистика матча Гримсби Таун - Челтенхэм
1
6
Всего ударов по воротам
14
8
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
6
Угловые удары
9
5
Нарушения
18
13
Офсайды
1
3
Количество передач
306
340
Сейвы
0
3
Точность передач %
66
67
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
5
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
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