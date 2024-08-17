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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Честерфилд
Крю Александра - Честерфилд: обзор матча 17 августа 2024
Крю Александра
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 2 тур
0 : 5
Завершен
Честерфилд
1'
J. Berry
11'
У. Григг
12'
J. Berry
28'
Т. Нэйлор
49'
A. Dobra
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Честерфилд
87'
Желтая карточка
Т. Нэйлор
84'
Желтая карточка
L. Jessop
76'
Замена
L. Jessop
️️️️
В. Дэйли-Кэмпбелл
Замена
K. Breckin
️️️️
J. Lankester
67'
66'
Замена
B. Hobson
️️️️
A. Dobra
66'
Замена
J. Quigley
️️️️
У. Григг
66'
Замена
H. Araujo
️️️️
J. Berry
62'
Желтая карточка
У. Григг
56'
Замена
M. Jacobs
️️️️
Д. Маркандай
49'
ГОЛ! 0:5!
A. Dobra
Пас отдал
Л. Гордон
47'
Желтая карточка
В. Дэйли-Кэмпбелл
Замена
J. Knight-Lebel
️️️️
К. Томас
38'
Замена
Ш. Трейси
️️️️
М. Сандерс
38'
Замена
M. Conway
️️️️
J. Connolly
37'
28'
ГОЛ! 0:4!
Т. Нэйлор
Пас отдал
Д. Маркандай
12'
ГОЛ! 0:3!
J. Berry
Пас отдал
У. Григг
11'
ГОЛ! 0:2!
У. Григг
Пас отдал
Т. Нэйлор
1'
ГОЛ! 0:1!
J. Berry
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
34
Филип Маршал
ВР
4
James Connolly
ЦЗ
5
Мики Деметриу
(К)
ЦЗ
4
Zac Williams
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
6
Макс Сандерс
ЦП
8
Конор Томас
ЦП
11
Joel Tabiner
ЦП
17
Matus Holicek
ЦП
7
Jack Lankester
ЦФ
15
Кейн Хеммингс
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Честерфилд
23
Ryan Boot
ВР
19
Льюис Гордон
ЛЗ
4
Том Нэйлор
(К)
ЦЗ
22
Шайенн Данкли
ЦЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
44
Darren Oldaker
ЦП
28
Олли Бэнкс
ЦП
24
Дилан Маркандай
ПВ
17
Armando Dobra
ЦФ
28
Уилл Григг
ЦФ
28
James Berry
ЦФ
Главный тренер
Джеймс Роу
Крю Александра
31
Mikolaj Lenarcik
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
25
M. Conway
ЦЗ
4
Jamie Knight-Lebel
ЦЗ
26
Kian Breckin
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
21
Fin Roberts
ЦФ
Честерфилд
12
Tyrone Williams
ЦЗ
24
Harvey Araujo
ЦЗ
35
Майк Джонс
ЦП
17
M. Jacobs
ЦП
15
Bailey Hobson
ЦП
9
Joe Quigley
ЦФ
38
Liam Jessop
ЦФ
4-4-2
34
Маршал
4
5
Деметриу
4
2
Куни
6
Сандерс
11
17
8
Томас
15
Хеммингс
7
4-2-1-3
23
4
Нэйлор
22
Данкли
20
Дэйли-Кэмпбелл
19
Гордон
44
28
Бэнкс
24
Маркандай
28
28
Григг
17
4
25
25
4
8
Томас
4
4
8
Томас
7
26
26
7
6
Сандерс
10
Трейси
10
Трейси
6
Сандерс
28
24
24
28
24
Маркандай
17
17
24
Маркандай
17
15
15
17
28
Григг
9
9
28
Григг
20
Дэйли-Кэмпбелл
38
38
20
Дэйли-Кэмпбелл
Остались в запасе
Крю Александра
Честерфилд
31
Mikolaj Lenarcik
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
21
Fin Roberts
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
12
Tyrone Williams
ЦЗ
35
Майк Джонс
ЦП
Главный тренер
Джеймс Роу
Остались в запасе
31
Mikolaj Lenarcik
ВР
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
21
Fin Roberts
ЦФ
Остались в запасе
12
Tyrone Williams
ЦЗ
35
Майк Джонс
ЦП
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Джеймс Роу
Статистика матча Крю Александра - Честерфилд
4
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
4
11
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Угловые удары
5
7
Нарушения
6
9
Офсайды
2
0
Количество передач
331
567
Сейвы
6
4
Точность передач %
74
84
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
6
12
Удары из-за пределов штрафной
8
7
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 18 тур
Аккрингтон Стэнли
- : -
01.12.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Честерфилд
- : -
01.12.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Суиндон Таун
0 : 2
28.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 16 тур
Честерфилд
4 : 1
21.11.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
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Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Директор «Честерфилда»: «Спасибо «Челси» за уважение и профессионализм»
2022.01.09 16:42
«Челси» – «Честерфилду» после 5:1: «Вы хорошо сыграли»
2022.01.09 10:25
«Честерфилд» после разгрома на «Стэмфорд Бридж» поблагодарил «Челси» за теплый прием
2022.01.09 10:14
Кубок Англии. «Челси» забил 5 голов «Честерфилду» из 5-го дивизиона, брат Магуайра вышел на замену
2022.01.08 22:23
1
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