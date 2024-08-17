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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Брэдфорд Сити - Солфорд Сити
Брэдфорд Сити - Солфорд Сити: обзор матча 17 августа 2024
Брэдфорд Сити
17.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Солфорд Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брэдфорд Сити - Солфорд Сити
Желтая карточка
Э. Кук
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Л. Гарбатт
83'
Замена
Т. Эдвардс
️️️️
O. Ashley
76'
Замена
M. Lund
️️️️
Б. Вудберн
76'
Замена
J. Taylor
️️️️
J. Luamba
76'
Замена
M. Dackers
️️️️
К. Стоктон
Замена
O. Sanderson
️️️️
К. Кавана
71'
70'
Желтая карточка
Т. Форна
Замена
К. Одуор
️️️️
А. Паттисон
70'
Замена
B. Pointon
️️️️
T. Wright
70'
65'
Замена
C. McAleny
️️️️
K. N'Mai
62'
Желтая карточка
Д. Честерс
Желтая карточка
N. Byrne
36'
31'
Желтая карточка
Б. Вудберн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брэдфорд Сити
24
Sam Walker
ВР
15
Aden Baldwin
ЦЗ
12
Neill Byrne
ЦЗ
21
Ричард Смолвуд
(К)
ЦП
23
Алекс Паттисон
ЦП
17
Ciaran Kelly
ЦФ
39
Энди Кук
ЦФ
10
Калум Кавана
ЦФ
17
Tyreik Wright
ЦФ
10
Antoni Sarcevic
ЦФ
2
Brad Halliday
ЦФ
Солфорд Сити
32
Джэйми Джонс
ВР
5
Stephan Negru
(К)
ЦЗ
16
Кертис Тилт
ЦЗ
29
Люк Гарбатт
ЦЗ
20
Дэн Честерс
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
10
Kelly N'Mai
ЦП
6
Ossama Ashley
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
АП
22
Junior Luamba
ЦФ
13
Коул Стоктон
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Брэдфорд Сити
29
Кларк Одуор
ЛЗ
5
Jack Shepherd
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
13
Colin Doyle
ЦФ
18
O. Sanderson
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
23
Bobby Pointon
ЦФ
Солфорд Сити
1
Matt Young
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
9
Marcus Dackers
ЦП
8
Matthew Lund
ЦФ
11
Jon Taylor
ЦФ
14
Conor McAleny
ЦФ
2-2-5
24
15
12
21
Смолвуд
23
Паттисон
10
Кавана
2
10
17
39
Кук
3-4-1-2
32
Джонс
5
16
Тилт
29
Гарбатт
14
Форна
10
6
20
Честерс
7
Вудберн
13
Стоктон
22
23
Паттисон
29
Одуор
29
Одуор
23
Паттисон
10
Кавана
18
18
10
Кавана
17
23
23
17
6
12
Эдвардс
12
Эдвардс
6
13
Стоктон
9
9
13
Стоктон
7
Вудберн
8
8
7
Вудберн
22
11
11
22
10
14
14
10
Остались в запасе
Брэдфорд Сити
Солфорд Сити
5
Jack Shepherd
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
13
Colin Doyle
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
1
Matt Young
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Александер
Остались в запасе
5
Jack Shepherd
ЦЗ
7
Джейми Уокер
ЛВ
13
Colin Doyle
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
Остались в запасе
1
Matt Young
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Александер
Статистика матча Брэдфорд Сити - Солфорд Сити
2
4
Всего ударов по воротам
14
5
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
5
1
Нарушения
10
10
Офсайды
5
1
Количество передач
411
343
Сейвы
2
2
Точность передач %
65
64
Удары мимо ворот
6
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
2
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Матчи команд
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиком Уондерерс
2 : 2
28.11.2026
Брэдфорд Сити
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Брэдфорд Сити
2 : 0
27.10.2026
Питерборо Юнайтед
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Солфорд Сити
1 : 2
28.11.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Аккрингтон Стэнли
1 : 1
21.11.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Солфорд Сити
1 : 1
14.11.2026
Нортгемптон Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Солфорд Сити
2 : 1
31.10.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Уолсолл
2 : 4
26.10.2026
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