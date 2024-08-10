Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Транмер - Ноттс Каунти
Транмер - Ноттс Каунти: обзор матча 10 августа 2024
Транмер
10.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
0 : 0
Завершен
Ноттс Каунти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Транмер - Ноттс Каунти
Замена
Z. Bradshaw
️️️️
L. O'Connor
87'
83'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
А. Джатта
Замена
H. Saunders
️️️️
К. Моррис
83'
70'
Замена
️️️️
S. Austin
69'
Замена
К. Грант
️️️️
Д. Хинчи
69'
Замена
Р. Канди
️️️️
A. Chicksen
Замена
O. Patrick
️️️️
Д. Дэвисон
69'
60'
Желтая карточка
L. Macari
Желтая карточка
Т. Дэвис
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
(К)
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
4
Брэд Уокер
ОП
24
Regan Hendry
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
18
Luke Norris
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Ноттс Каунти
1
Алекс Басс
ВР
28
Lewis Macari
ЦЗ
4
Джейкоб Бедо
ЦЗ
15
Adam Chicksen
ЦЗ
6
Джек Хинчи
ЦП
7
Дэн Кроули
(К)
АП
10
Джоди Джонс
ПВ
5
Matthew Platt
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
20
Cedwyn Scott
ЦФ
8
Sam Austin
ЦФ
Главный тренер
Мартин Аллен
Транмер
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
24
Josh Williams
ЦП
11
Omari Patrick
ЦФ
9
Kristian Dennis
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
Ноттс Каунти
21
Sam Slocombe
ВР
5
Робби Канди
ЦЗ
11
Конор Грант
ЦП
22
Кертис Эдвардс
ЦП
44
Madou Cisse
ЦП
11
Ryley Reynolds
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
1-2-1-1-5
5
Дэвис
4
Уокер
22
Норман
24
18
Моррис
22
1
23
18
13
Дэвисон
3-1-2-4
1
Басс
28
4
Бедо
15
6
Хинчи
10
Джонс
7
Кроули
8
20
20
Джатта
5
22
22
22
22
13
Дэвисон
11
11
13
Дэвисон
18
Моррис
32
32
18
Моррис
15
5
Канди
5
Канди
15
6
Хинчи
11
Грант
11
Грант
6
Хинчи
20
Джатта
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
20
Джатта
Остались в запасе
Транмер
Ноттс Каунти
24
Josh Williams
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
21
Sam Slocombe
ВР
22
Кертис Эдвардс
ЦП
44
Madou Cisse
ЦП
11
Ryley Reynolds
ЦП
Главный тренер
Мартин Аллен
Остались в запасе
24
Josh Williams
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
Остались в запасе
21
Sam Slocombe
ВР
22
Кертис Эдвардс
ЦП
44
Madou Cisse
ЦП
11
Ryley Reynolds
ЦП
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Мартин Аллен
Статистика матча Транмер - Ноттс Каунти
1
1
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
8
Нарушения
13
5
Офсайды
1
1
Количество передач
232
478
Сейвы
1
2
Точность передач %
69
86
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
5
6
Удары из-за пределов штрафной
2
3
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Ноттс Каунти
0 : 1
21.11.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 14 тур
Мэнсфилд Таун
0 : 2
31.10.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Ноттс Каунти
1 : 1
24.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 12 тур
Ноттс Каунти
2 : 0
20.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Новости команд
Все
Транмер
Ноттс Каунти
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Победа над «Транмером» – самая крупная для «МЮ» на выезде в 21-м веке
2020.01.26 22:20
1
Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» забил шесть безответных голов в Транмере
2020.01.26 19:52
3
«Манчестер Юнайтед» забил пять голов в первом тайме впервые с 2001 года. Сульшер в той игре отличился
2020.01.26 19:19
«Манчестер Юнайтед» впервые с 2012 года забил в первом тайме гостевого матча 4+ гола
2020.01.26 18:53
1
«Транмер» – после прохода «Уотфорда»: «Приносите «Манчестер Юнайтед»!»
2020.01.24 06:59
2
Кубок Англии. «Суонси» в переигровке забил восемь мячей «Ноттс Каунти»
2018.02.07 00:56
2
Кубок Англии. «Вест Хэм» проиграл команде Лиги 1, «Саутгемптон» прошел «Уотфорд» и другие результаты
2018.01.27 19:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+