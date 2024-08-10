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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Флитвуд - Гримсби Таун
Флитвуд - Гримсби Таун: обзор матча 10 августа 2024
Флитвуд
10.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Гримсби Таун
18'
М. Хелм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Флитвуд - Гримсби Таун
90'
+3
Желтая карточка
E. Khouri
75'
Замена
C. Gardner
️️️️
G. McEachran
75'
Замена
К. Эйнли
️️️️
C. Vernam
74'
Замена
Д. Роуз
️️️️
D. Wilson
Замена
М. Виртю
️️️️
R. Coughlan
74'
Замена
Ф. Паттерсон
️️️️
М. Хелм
74'
69'
Желтая карточка
J. Davies
60'
Замена
J. Davies
️️️️
K. Green
Замена
R. Graydon
️️️️
T. Lonergan
58'
30'
Замена
Л. Баррингтон
️️️️
Д. Сванторссон
27'
Желтая карточка
H. Rodgers
ГОЛ! 1:0!
М. Хелм
Пас отдал
М. Хант
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флитвуд
23
Давид Харрингтон
ВР
21
МакКензи Хант
ЛАЗ
4
Зек Медли
ЦЗ
2
Карл Джонстон
ПЗ
44
Brendan Sarpong-Wiredu
(К)
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
10
Марк Хелм
ЦП
16
Elliot Bonds
ЦП
18
Tom Lonergan
ЦФ
18
Harrison Holgate
ЦФ
19
Ronan Coughlan
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
Гримсби Таун
1
Jordan Wright
ВР
33
Денвер Хам
ЛЗ
24
Льюис Касс
ЦЗ
5
Harvey Rodgers
ЦЗ
17
Cameron McJannett
ЦЗ
20
George McEachran
ЦП
4
Kieran Green
(К)
ЦП
8
Evan Khouri
ЦП
11
Джейсон-Дади Сванторссон
ПВ
30
C. Vernam
ЦФ
25
Donovan Wilson
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Флитвуд
32
Kayden Hughes
ЦЗ
44
Финикс Паттерсон
ЛВ
19
Ryan Graydon
ЦП
22
Callum Dolan
ЦП
24
Мэтти Виртю
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
Гримсби Таун
1
Джейк Иствуд
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
14
Лука Баррингтон
ЛВ
16
Каллум Эйнли
ЦП
15
Jordan Davies
ЦП
32
Даниэль Роуз
ЦФ
22
Cameron Gardner
ЦФ
2-1-4-3
23
Харрингтон
4
Медли
2
Джонстон
21
Хант
44
10
Хелм
16
10
Мэйор
19
18
18
4-3-1-2
1
24
Касс
5
17
33
Хам
20
4
8
11
Сванторссон
25
30
18
19
19
18
19
24
Виртю
24
Виртю
19
10
Хелм
44
Паттерсон
44
Паттерсон
10
Хелм
30
16
Эйнли
16
Эйнли
30
4
15
15
4
11
Сванторссон
14
Баррингтон
14
Баррингтон
11
Сванторссон
25
32
Роуз
32
Роуз
25
20
22
22
20
Остались в запасе
Флитвуд
Гримсби Таун
32
Kayden Hughes
ЦЗ
22
Callum Dolan
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
Главный тренер
Грэм Александер
1
Джейк Иствуд
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
Главный тренер
Шон Пирсон
Остались в запасе
32
Kayden Hughes
ЦЗ
22
Callum Dolan
ЦП
14
Райан Брум
ПП
1
Jay Lynch
ЦФ
Остались в запасе
1
Джейк Иствуд
ВР
21
Tyrell Warren
ЦЗ
Главный тренер
Грэм Александер
Главный тренер
Шон Пирсон
Статистика матча Флитвуд - Гримсби Таун
3
Всего ударов по воротам
9
5
Удары в створ
4
0
Владение мячом %
34
66
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
10
3
Нарушения
11
10
Офсайды
5
2
Количество передач
262
535
Сейвы
0
3
Точность передач %
66
80
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
7
5
Удары из-за пределов штрафной
2
0
Матчи команд
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 18 тур
Нортгемптон Таун
- : -
01.12.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 17 тур
Флитвуд
1 : 1
28.11.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Гримсби Таун
- : -
01.12.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
2 : 3
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
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