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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Челтенхэм - Ньюпорт Каунти
Челтенхэм - Ньюпорт Каунти: обзор матча 10 августа 2024
Челтенхэм
10.08.2024, суббота, 17:00
Англия. Вторая лига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Ньюпорт Каунти
27'
L. Dulson
31'
К. Бейкер-Ричардсон (П)
43'
O. Greaves
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Челтенхэм - Ньюпорт Каунти
Замена
Д. Миллер
️️️️
Р. Боумен
85'
85'
Замена
H. Kargbo
️️️️
К. Бейкер-Ричардсон
80'
Желтая карточка
К. Бейкер-Ричардсон
78'
Замена
Л. Джефкотт
️️️️
Б. Камва
64'
Замена
N. Wood
️️️️
O. Greaves
Замена
E. Archer
️️️️
L. Kinsella
63'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
L. Dulson
62'
Замена
T. Pett
️️️️
Х. Сохна
62'
60'
Желтая карточка
А. Уайлдиг
43'
ГОЛ! 1:2!
O. Greaves
Желтая карточка
R. Haynes
33'
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Бейкер-Ричардсон
ГОЛ! 1:0!
L. Dulson
Пас отдал
Р. Боумен
27'
14'
Желтая карточка
C. Brennan
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челтенхэм
18
Ibrahim Bakare
ЦЗ
5
Леви Лэйнг
ЦЗ
25
Харрисон Сохна
ЦЗ
27
Льюис Пэйн
ПЗ
27
Джоэл Колуилл
ЦП
17
Scott Bennett
(К)
ЦФ
4
Liam Kinsella
ЦФ
3
Ryan Haynes
ЦФ
12
Райан Боумен
ЦФ
13
Owen Evans
ЦФ
14
L. Dulson
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Ньюпорт Каунти
5
Джеймс Кларк
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
24
Аарон Уайлдиг
(К)
ЦП
17
Cameron Antwi
ЦП
21
Шейн МакЛафлин
ПП
23
Kyle Jameson
ЦФ
6
Ciaran Brennan
ЦФ
10
Бобби Камва
ЦФ
19
Кортни Бейкер-Ричардсон
ЦФ
1
Nick Townsend
ЦФ
10
Oliver Greaves
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Челтенхэм
5
Tom Bradbury
ЦЗ
19
Jordan Thomas
ЦП
7
Ethon Archer
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
10
Джордж Миллер
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
4
Tom Pett
ЦФ
Ньюпорт Каунти
16
Jacob Carney
ВР
44
Matthew Baker
ЦЗ
14
Kai Whitmore
ЦП
7
Nathan Wood
ЦП
2
Cameron Evans
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
27
Hamzad Kargbo
ЦФ
4-1-5
18
5
Лэйнг
25
Сохна
27
Пэйн
27
Колуилл
3
14
13
12
Боумен
4
2-3-5
5
Кларк
3
Дрисколл-Гленнон
21
МакЛафлин
17
24
Уайлдиг
6
10
1
19
Бейкер-Ричардсон
10
Камва
4
7
7
4
12
Боумен
10
Миллер
10
Миллер
12
Боумен
14
9
Тэйлор
9
Тэйлор
14
25
Сохна
4
4
25
Сохна
10
7
7
10
10
Камва
31
Джефкотт
31
Джефкотт
10
Камва
19
Бейкер-Ричардсон
27
27
19
Бейкер-Ричардсон
Остались в запасе
Челтенхэм
Ньюпорт Каунти
5
Tom Bradbury
ЦЗ
19
Jordan Thomas
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
16
Jacob Carney
ВР
44
Matthew Baker
ЦЗ
14
Kai Whitmore
ЦП
2
Cameron Evans
ЦФ
Главный тренер
Грэм Кофлан
Остались в запасе
5
Tom Bradbury
ЦЗ
19
Jordan Thomas
ЦП
1
Joe Day
ЦФ
Остались в запасе
16
Jacob Carney
ВР
44
Matthew Baker
ЦЗ
14
Kai Whitmore
ЦП
2
Cameron Evans
ЦФ
Главный тренер
Марк Йетс
Главный тренер
Грэм Кофлан
Статистика матча Челтенхэм - Ньюпорт Каунти
1
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
13
8
Офсайды
3
2
Количество передач
299
337
Сейвы
4
2
Точность передач %
67
69
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
10
8
Удары из-за пределов штрафной
5
4
Матчи команд
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Челтенхэм
- : -
01.12.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Шрусбери Таун
1 : 3
28.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Эксетер Сити
1 : 0
14.11.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
Ньюпорт Каунти
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 18 тур
Ньюпорт Каунти
- : -
01.12.2026
Уолсолл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Порт Вейл
3 : 2
28.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 16 тур
Ньюпорт Каунти
2 : 0
21.11.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Ньюпорт Каунти
4 : 1
30.10.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 13 тур
Челтенхэм
1 : 0
24.10.2026
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