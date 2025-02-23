«Депортиво» пригласил обладателя «Золотого мяча»
На стадионе «Депортиво» обворовали приезжую команду
Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
«Барселона» повторила рекорд Примеры 29-летней давности
«Депортиво» пригласил обладателя «Золотого мяча»
На стадионе «Депортиво» обворовали приезжую команду
Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
«Барселона» повторила рекорд Примеры 29-летней давности
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»