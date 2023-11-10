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Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
«Барселона» повторила рекорд Примеры 29-летней давности
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
«Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»