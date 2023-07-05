Российский нападающий дебютировал в Сегунде

Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду

Иосифов сменил один испанский клуб на другой

Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»