Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
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Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки
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Черышев близок к возвращению в Испанию
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Севикян объяснил свое возвращение в РПЛ после слов, что его приоритет – Европа
Абаскаль одним словом описал увольнение из «Гранады»
Абаскаль хочет вернуться в Россию, чтобы «вытащить занозу»
Мостовой: «Я первым раскусил Абаскаля»
Абаскаль вернулся в Россию на следующий день после увольнения из «Гранады»
Мостовой назвал Абаскаля человеком с автобусной остановки