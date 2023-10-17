Девушка Сафонова тремя словами отреагировала на возможный трансфер Кордобы в «Спартак»

Российский нападающий дебютировал в Сегунде

Российский вингер Иосифов сменил клуб в Европе

Российский нападающий перешел в клуб Сегунды

Иосифов сменил один испанский клуб на другой