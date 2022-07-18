«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
«Локомотив» купил участника ЧМ-2022 Монтеса
Стало известно, когда «Локомотив» оформит покупку участника ЧМ-2022
Финансовые подробности перехода Монтеса в «Локомотив»
«Локомотив» заплатит 8 миллионов за участника ЧМ-2022
«Спартак» может приобрести полузащитника из чемпионата Испании
Хашимото стал игроком «Уэски». Права на него принадлежат «Ростову»
Гайч подтвердил, что мог перейти в «Индепендьенте» или «Сан-Лоренсо» зимой
«Уэска» отказалась отпускать Гайча зимой. Им интересовались в Аргентине (Alto Aragon)
«Индепендьенте» готов арендовать Гайча, если ЦСКА будет платить ему часть зарплаты
Агент Гайча – о досрочном возвращении в ЦСКА: «Это неправда»