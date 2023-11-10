Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
Четвертьфиналист ЛЧ-2012/13 вернулся в Сегунду
Захарян сказал, что было самым сложным за полгода выступлений в «Сосьедаде»
В «Сосьедаде» объяснили замену Захаряна в перерыве матча с «Малагой»
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
Американский актер Клуни может купить «Малагу»
Впервые в истории Испании один клуб собрал трофеи всех трех высших дивизионов
Названы 25 лучших матчей в истории Лиги чемпионов по версии FourFourTwo
«Барселона» повторила рекорд Примеры 29-летней давности
«Ничего не бросаю в сложные моменты: ни тяжелые проекты, ни токсичные отношения, ни клуб». Каково это – поддерживать маленькие команды
«Барселона» побила рекорд «Атлетико» и «Депортиво»